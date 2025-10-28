Hammer! Messi verkündet WM-Entscheidung

Nach seiner Vertragsverlängerung bis 2028 bei Inter Miami hat Superstar Lionel Messi nun verraten, wie es für ihn im argentinischen Nationalteam weitergehen soll.

Lionel Messi denkt offenbar ernsthaft über eine Titelverteidigung mit Argentinien bei der Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika nach. Der Superstar von Inter Miami verriet im Interview mit dem US-Sender NBC, dass er „sehr gerne“ noch einmal auf der größten Bühne des Fußballs stehen würde. „Es ist etwas Außergewöhnliches, bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein – und ich würde es sehr gerne tun“, sagte der 38-Jährige.

»Will sehen, ob ich weiterhin 100 Prozent gaben kann«

Eine endgültige Entscheidung hat Messi allerdings noch nicht getroffen. Der Kapitän der Albiceleste will zunächst abwarten, wie sich sein Körper in den kommenden Monaten entwickelt. Bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko wäre der Ausnahmekönner bereits 39 Jahre alt – doch wer Messi kennt, weiß, dass er noch immer Feuer im Tank hat. Seine Zahlen sprechen für sich: Mit 29 Toren und 16 Assists in der Major League Soccer beweist er, dass er nach wie vor auf höchstem Niveau spielt.

Messi machte deutlich, dass er nur dann noch einmal zur WM fährt, wenn er der Mannschaft wirklich helfen kann. „Ich will sehen, ob ich weiterhin 100 Prozent geben kann. Nur wenn es das Team besser macht, ergibt es Sinn, meine sechste WM in Angriff zu nehmen“, erklärte der Weltmeister von 2022. „Wir haben die letzte Weltmeisterschaft gewonnen. Es wäre spektakulär, diesen Titel verteidigen zu können. Für mich ist es weiterhin ein Traum, für die Nationalmannschaft zu spielen – besonders bei großen Turnieren.“

Erst kürzlich verlängerte der langjährige Barcelona-Star seinen Vertrag bei Inter Miami bis Ende 2028 – also bis zu seinem 41. Geburtstag. Hinter den Kulissen sorgt Klubmitbesitzer David Beckham dafür, dass der Argentinier ein Umfeld hat, in dem er körperlich und mental weiter auf Topniveau bleiben kann. Von einem Karriereende will Messi nichts wissen. Er genießt das Leben in Florida, spielt mit sichtbarer Freude und hat den Hunger längst nicht verloren. Alles deutet darauf hin, dass Lionel Messi noch längst nicht fertig ist – und die Fußballwelt darf weiter von einem letzten großen Kapitel träumen.