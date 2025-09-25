Alles zu oe24VIP
Lionel Messi
© Getty

MLS

Messi schießt Miami mit Doppelpack ins Play-off

25.09.25, 08:38
Teilen

-Superstar Lionel Messi hat mit zwei Toren und einer Vorlage den Play-off-Platz von Inter Miami in der Major League Soccer fixiert.  

Durch das 4:0 (1:0) beim New York City FC kann das Team des argentinischen Weltmeisters in der Eastern Conference mit 55 Punkten nicht mehr von einem der Ränge für die K.-o.-Runde verdrängt werden. Für Messi (74., 86.) waren es die Treffer 23 und 24 in der laufenden Saison. Der 38-Jährige führt damit die MLS-Torschützenliste an.

Luis Suárez sorgte per verwandeltem Foulelfmeter für das zwischenzeitliche 3:0 (83.), den Führungstreffer von Baltasar Rodriguez (43.) hatte Messi aufgelegt. Bei den New Yorkern wurde der Ex-Salzburger Hannes Wolf in der 61. Minute beim Stand von 0:1 ausgewechselt.

