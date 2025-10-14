Messis Traum-Villa droht der Abriss

Was als Traumresidenz begann, könnte für Lionel Messi zum juristischen Albtraum werden.

Seine Villa auf Ibiza, die sich malerisch über den Klippen von Cala Tarida erhebt, steht unter Verdacht, ohne die nötigen Genehmigungen errichtet worden zu sein. Nun droht dem millionenschweren Anwesen sogar der Abriss – zumindest teilweise.

Ein Luxusobjekt mit Schattenseiten

Rund 11 Millionen Euro soll Messi 2022 für die Immobilie gezahlt haben. Doch hinter der makellosen Fassade aus Glas und Naturstein steckt ein komplizierter Rechtsstreit. Laut Behörden der Gemeinde Sant Josep de sa Talaia wurde ein Teil des Anwesens ohne ordnungsgemäße Baugenehmigungen erweitert: zusätzliche Terrassen, eine Pergola, ein Fitnessraum und veränderte Erdarbeiten – alles offenbar ohne die erforderliche behördliche Zustimmung.

© Getty

Hinzu kommt: Das Haus besitzt weder eine Cédula de Habitabilidad (Bewohnbarkeitszertifikat) noch eine Licencia de Primera Ocupación, also die offizielle Nutzungsgenehmigung. Ohne diese Dokumente darf das Gebäude eigentlich weder bewohnt noch vermietet werden.

Behörden prüfen Abriss

Die Gemeinde Sant Josep hat die Bauarbeiten bereits 2022 per Dekret gestoppt und ein Verfahren wegen illegaler Bautätigkeit eingeleitet. Aktuell prüfen die Behörden, ob einzelne Gebäudeteile wieder rückgebaut oder komplett abgerissen werden müssen.

Besonders problematisch ist, dass Teile des Grundstücks laut den regionalen Bauvorschriften auf geschütztem Land liegen – in Zonen mit Hangneigung oder landwirtschaftlicher Klassifizierung, wo Neubauten nur unter strengen Auflagen erlaubt sind. Damit gilt ein Teil der Villa als „nicht legalisierbar“.

© myprivatevillas.com

Ob Lionel Messi tatsächlich Teile seiner Ibiza-Villa abreißen lassen muss, entscheidet sich in den kommenden Monaten. Die Behörden prüfen derzeit technische Gutachten und Umweltberichte. Ein kompletter Abriss scheint zwar unwahrscheinlich, doch der Rückbau illegaler Anbauten gilt als fast sicher.