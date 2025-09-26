Barca-Legende beendet Karriere

Mit 37 Jahren zieht der Spanier einen Schlussstrich.

Sergio Busquets hat auf Instagram offiziell seinen Rücktritt vom Profifußball bekannt gegeben. Er wird seine Karriere am Ende der aktuellen MLS-Saison beenden.

„Ich habe das Gefühl, dass der Moment gekommen ist, mich von meiner Karriere als Profifußballer zu verabschieden. Es waren fast 20 Jahre, in denen ich diese unglaubliche Geschichte erleben durfte, von der ich immer geträumt habe“, schreibt der 37-Jährige auf Instagram. „Ich höre sehr glücklich, stolz, erfüllt und vor allem dankbar auf … Vielen Dank an euch alle, wir sehen uns bald wieder.“

Ruhmreiche Karriere

Busquets’ Wurzeln liegen fest in Barcelona: Er durchlief sämtliche Jugendstationen des Vereins und rückte 2008 in den Profikader auf. In seinen 18 Jahren bei Barça zählte er zu den prägenden Persönlichkeiten des Clubs und gewann unter anderem neun spanische Meisterschaften sowie drei Champions League-Titel. International war er ebenso erfolgreich: Mit Spanien holte er sich 2010 den Weltmeistertitel und 2012 den Europameistertitel. Insgesamt bestritt er 143 Länderspiele.