Transfer-Hammer: FC Bayern will diesen Star-Stürmer

Dieser Top-Stürmer steht beim deutschen Meister hoch im Kurs
Für den FC Bayern läuft es bisher in dieser Saison ausgezeichnet. Im Hintergrund planen die Klub-Bosse aber bereits für die nächste Spielzeit und rüsten sich für den Fall, dass Harry Kane nach der WM nach England zurückkehrt.
Wie die BILD berichtet, steht dabei ein Star-Stürmer besonders hoch im Kurs: Dušan Vlahović. Der 25-Jährige steht nur noch bis Sommer bei Juventus unter Vertrag und könnte ablösefrei nach München wechseln.
Der Serbe war 2022 um 70 Millionen Euro zu Juve gewechselt, ist bei der Alten Dame aber nicht unumstritten. Vlahović ist einer der Top-Verdiener und soll wohl abgegeben werden. Dabei sind die Statistiken des Stürmers gut: In bisher 150 Spielen für den italienischen Rekordmeister erzielte der Serbe 62 Tore.