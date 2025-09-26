Alles zu oe24VIP
Max Eberl
© Getty

Mega-Gerücht

Transfer-Hammer: FC Bayern will diesen Star-Stürmer

26.09.25, 07:50
Teilen

Dieser Top-Stürmer steht beim deutschen Meister hoch im Kurs 

Für den FC Bayern läuft es bisher in dieser Saison ausgezeichnet. Im Hintergrund planen die Klub-Bosse aber bereits für die nächste Spielzeit und rüsten sich für den Fall, dass Harry Kane nach der WM nach England zurückkehrt.

Wie die BILD berichtet, steht dabei ein Star-Stürmer besonders hoch im Kurs: Dušan Vlahović. Der 25-Jährige steht nur noch bis Sommer bei Juventus unter Vertrag und könnte ablösefrei nach München wechseln.

Dusan Vlahovic
© Getty

Der Serbe war 2022 um 70 Millionen Euro zu Juve gewechselt, ist bei der Alten Dame aber nicht unumstritten. Vlahović ist einer der Top-Verdiener und soll wohl abgegeben werden. Dabei sind die Statistiken des Stürmers gut: In bisher 150 Spielen für den italienischen Rekordmeister erzielte der Serbe 62 Tore.

