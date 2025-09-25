Alles zu oe24VIP
harry kane
© Getty Images

Wegen Klausel

Kane vor England-Rückkehr? Jetzt spricht Bayern-Boss Eberl

25.09.25, 13:19
In den letzten Tagen brodelte die Gerüchteküche rund um eine England-Rückkehr von Harry Kane. Jetzt äußert sich Max Eberl zu den Berichten.

Ab dem Winter 2026 kann die 65-Mio.-Ausstiegsklausel von Harry Kane (32) aktiviert werden, wodurch er dann im Sommer 2026 wechseln kann. Wegen dieser Klausel brodelte in den vergangenen Tagen die Gerüchteküche um eine mögliche Rückkehr in die Premier League.

Über diese Möglichkeit sprach auch der aktuelle Tottenham-Trainer Thomas Frank (51): "Ich glaube, es gibt viele Tottenham-Fans, mich eingeschlossen, die Harry Kane gerne zurückhaben würden. Wenn er zu uns kommen möchte, ist er mehr als willkommen." Was denkt der FC Bayern München über die Wünsche?

"Er ist alt genug"

Während der Pressekonferenz vor dem Liga-Spiel gegen Werder Bremen antwortet Max Eberl auf eine Frage zum möglichen Kane-Abgang: "Er ist alt genug, dass er seine Entscheidungen trifft, ob Klausel oder nicht Klausel, was auch immer – wenn der sagt, ich will eine Entscheidung treffen, dann wird er sie treffen, das hat er ja bei Tottenham auch gezeigt. Aber unser Wunsch ist natürlich, mit Harry in dieser Saison und auch in Zukunft sehr, sehr erfolgreich zu sein!"

Der Bayern-Sportvorstand meint, dass Harry Kane noch nicht genug von den Münchnern hat: "Er macht in seinem Alter noch mal riesige Entwicklungen auf dem Platz. Wir kannten ihn aus Tottenham alle vom Toreschießen her, aber wie er jetzt gerade Fußball spielt, in dieser Mannschaft, als Führungsspieler auf dem Platz vorweggeht, sich für die Mannschaft aufopfert, zeigt: Der will einfach Titel gewinnen! Das ist sein Hunger, das kann er mit uns, das wollen wir ihm zusammen."

Kompany lobt Kanes Form

Bayern-Coach Vincent Kompany vertritt eine ähnliche Meinung: "Er ist gerade in einer sehr guten Phase. Und das Letzte, was ich machen will, ist, eine Tür zu öffnen für andere Diskussionen. Das Einzige, was ich immer sehe, ist, dass er noch immer diesen Hunger hat, Titel zu gewinnen. Und das kann er bei Bayern. Das ist der einzige Fokus!"

Ebenfalls bleibt Thomas Frank auf dem Teppich: "Ehrlich gesagt glaube ich nicht daran, dass er das derzeit tun wird. Er wird wahrscheinlich bei Bayern bleiben und weiterhin gute Leistungen bringen."

