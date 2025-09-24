1:1! Arnautovic rettet Roter-Stern-Remis gegen Celtic

Für Marko Arnautovic hat die Ligaphase der Fußball-Europa-League mit einem persönlichen Erfolgserlebnis begonnen.

Der ÖFB-Rekordteamspieler erzielte am Mittwoch beim 1:1 zwischen Roter Stern Belgrad und Celtic Glasgow das Tor der Serben. Junior Adamu feierte mit Freiburg einen 2:1-Heimerfolg über Basel, Dejan Ljubicic kam mit Dinamo Zagreb vor eigenem Publikum zu einem 3:1 gegen Fenerbahce. Siege gab es auch für die AS Roma (2:1 in Nizza) und Braga (1:0 gegen Feyenoord).

Doppelpack für Ex-Rapidler Beljo

Arnautovic ließ gegen Celtic kurz vor der Pause eine gute Chance aus, war dann aber in der 65. Minute nach einem Corner aus kurzer Distanz zur Stelle und wurde in der 75. Minute ausgetauscht. Davor hatte Kelechi Iheanacho (56.) für die Führung der Schotten gesorgt. Held des Abends in Zagreb war der Ex-Rapidler Dion Beljo mit zwei Treffern gegen Fenerbahce, Ljubicic spielte bei den Gastgebern bis zur 75. Minute.

In Freiburg war Adamu ebenfalls bis zur 75. Minute im Einsatz, für seinen Club scorten Patrick Osterhage (31.) und Maximilian Eggestein (57.). Bei den Breisgauern fehlte der erkrankte Philipp Lienhart, bei Basel saß Flavius Daniliuc auf der Bank - so wie Florian Grillitsch beim 1:0 von Sporting Braga gegen Feyenoord Rotterdam (ohne den verletzten Gernot Trauner). Betis Sevilla und Nottingham Forest trennten sich mit einem 2:2.