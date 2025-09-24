Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Internationale Klub-Bewerbe
  5. Europa League
Marko Arnautovic
© Getty

Europa League

1:1! Arnautovic rettet Roter-Stern-Remis gegen Celtic

24.09.25, 23:03
Teilen

Für Marko Arnautovic hat die Ligaphase der Fußball-Europa-League mit einem persönlichen Erfolgserlebnis begonnen.  

Der ÖFB-Rekordteamspieler erzielte am Mittwoch beim 1:1 zwischen Roter Stern Belgrad und Celtic Glasgow das Tor der Serben. Junior Adamu feierte mit Freiburg einen 2:1-Heimerfolg über Basel, Dejan Ljubicic kam mit Dinamo Zagreb vor eigenem Publikum zu einem 3:1 gegen Fenerbahce. Siege gab es auch für die AS Roma (2:1 in Nizza) und Braga (1:0 gegen Feyenoord).

Doppelpack für Ex-Rapidler Beljo

Arnautovic ließ gegen Celtic kurz vor der Pause eine gute Chance aus, war dann aber in der 65. Minute nach einem Corner aus kurzer Distanz zur Stelle und wurde in der 75. Minute ausgetauscht. Davor hatte Kelechi Iheanacho (56.) für die Führung der Schotten gesorgt. Held des Abends in Zagreb war der Ex-Rapidler Dion Beljo mit zwei Treffern gegen Fenerbahce, Ljubicic spielte bei den Gastgebern bis zur 75. Minute.

In Freiburg war Adamu ebenfalls bis zur 75. Minute im Einsatz, für seinen Club scorten Patrick Osterhage (31.) und Maximilian Eggestein (57.). Bei den Breisgauern fehlte der erkrankte Philipp Lienhart, bei Basel saß Flavius Daniliuc auf der Bank - so wie Florian Grillitsch beim 1:0 von Sporting Braga gegen Feyenoord Rotterdam (ohne den verletzten Gernot Trauner). Betis Sevilla und Nottingham Forest trennten sich mit einem 2:2.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden