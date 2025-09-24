Regel-Revolution: FIFA schafft Nachschüsse nach Elfmeter ab

Die FIFA plant eine historische Änderung der Penalty-Regeln: Künftig soll bei einem gehaltenen Elfmeter sofort auf Abstoß entschieden werden, anstatt Nachschüsse zuzulassen. Die Neuregelung könnte ab der Saison 2026/27 in Kraft treten.

Die FIFA bereitet eine revolutionäre Änderung der Penalty-Regeln vor. Künftig soll bei einem gehaltenen Elfmeter sofort auf Abstoß entschieden werden - unabhängig davon, in welche Richtung der Ball abprallt. Damit würden Nachschüsse und die damit verbundenen Diskussionen über Strafraumgrenzen entfallen.

Änderung bei Doppelkontakten

© getty

Zusätzlich plant die FIFA eine Neuregelung bei Doppelkontakten: Unabsichtliche zweite Ballberührungen sollen nicht mehr zur Annullierung von Treffern führen. Diese Änderung war notwendig geworden, nachdem im letzten Jahr ein Tor von Julian Alvarez (Atletico Madrid) in der Champions League wegen eines unabsichtlichen Doppelkontakts nicht gegeben worden war.

Zeitplan und Verfahren

Die Neuregelungen könnten ab der Saison 2026/27 in Kraft treten, müssen jedoch zunächst vom International Football Association Board (IFAB) genehmigt werden. FIFA-Präsident Gianni Infantino und Schiedsrichter-Boss Pierluigi Collina haben sich bereits auf die Änderungen verständigt.

Auswirkungen auf das Spiel

Die Reform würde die derzeitige Praxis revolutionieren, bei der andere Spieler nach einem gehaltenen Elfmeter auf Nachschüsse lauern und oft Grenzverletzungen diskutiert werden. Gelbe Karten für Frühestarter würden damit hinfällig.