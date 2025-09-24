Alles zu oe24VIP
Rangnick
© GEPA

Weiter im Spital

WM-Quali ohne ÖFB-Teamchef Rangnick?

24.09.25, 22:48
Alaba & Co. können sich ohne den Erfolgs-Coach schon den WM-Matchball sichern.

Sorge. Für das ÖFB-Nationalteam wird es ernst im Kampf um ein WM-Ticket (siehe unten). Dabei könnte ausgerechnet Erfolgs-Coach Ralf Rangnick fehlen. Der 67-jährige Trainer-Guru befindet sich wegen seines lädierten Sprunggelenks weiterhin in der Unfallklinik Murnau in Bayern. Der Hintergrund ist sehr ernst. Wie berichtet hat sich unser Teamchef nach mehreren Eingriffen einen gefährlichen Krankenhauskeim eingefangen, der weiter behandelt werden muss.

Gestern sollte der Deutsche erneut operiert werden und muss danach weiterhin stationär behandelt werden.

Fällt Rangnick noch länger aus?

Den ersten wichtigen Termin musste Rangnick deshalb schon absagen. Bei der Kader-Bekanntgabe für die zwei wichtigen Quali-Spiele gegen San Marino (Do., 9. Oktober, 20.45 Uhr) im Wiener Ernst-Happel-Stadion und vier Tage später in Bukarest (So., 12. Oktober, 20.45 Uhr) wird sein Co Lars Kornetka verkünden, auf wen das Trainer-Team setzt.

Doch es könnte noch schlimmer kommen. Denn je nach Art des Infekts droht ein wochenlanger Krankenhausaufenthalt.

Derzeit geht man beim ÖFB zwar davon aus, dass Rangnick im Oktober auf der Trainerbank sitzen wird, das letzte Wort ¬werden allerdings seine Ärzte haben. Nach dem kuriosen E-Bike-Auftritt im September könnte er diesmal sogar ganz fehlen.

Beim Showdown im November sollte Rangnick aber wieder da sein.

