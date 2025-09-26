Auf dem Schleudersitz: Mourinho-Nachfolger schon wieder vor dem Aus?

Domenico Tedesco steht bei Fenerbahçe nach nur vier Spielen massiv unter Druck. Türkische Medien sprechen vor dem Ligaspiel gegen Antalyaspor schon von einem möglichen Blitz-Aus des Trainers.

Kaum drei Wochen im Amt, schon in der Kritik: Domenico Tedesco übernahm Anfang September von José Mourinho. Doch nach einem Sieg, zwei Unentschieden und der klaren 1:3-Niederlage bei Dinamo Zagreb in der Europa League wackelt sein Posten.

Aufstellungsexperimente sorgen für Kritik

Besonders die Entscheidung, Marco Asensio und Nelson Semedo im zentralen Mittelfeld einzusetzen, stieß auf Unverständnis. Türkische Medien kritisierten das „gescheiterte Experiment“.

Präsidentenwechsel verschärft Lage

Tedesco verlor zudem seinen wichtigsten Fürsprecher: Ex-Präsident Ali Koç, Architekt seiner Verpflichtung, wurde am 21. September abgewählt. Nachfolger Sadettin Saran verfolgt offenbar eigene Pläne.

„Endspiel“ gegen Antalyaspor

Die Zeitung „Sabah“ schreibt von einem Endspiel am 28. September. Sollte es erneut Enttäuschungen geben, drohe das schnelle Aus. Als mögliche Interims-Nachfolger gelten Klublegenden Aykut Kocaman und Volkan Demirel.