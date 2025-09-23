Transfer-Hammer: Mourinho will Ex-Real-Star

Der Superstar soll zurück nach Europa kommen.

Erst vergangene Woche trat José Mourinho die Stelle als Trainer von Benfica an und schon jetzt plant der Star-Trainer einen echten Hammer-Transfer. Wie das französische Portal „Goal France“ berichtet, soll Karim Benzema nach Portugal gelotst werden.

Mourinho sucht nicht nur einen echten Torjäger, sondern vor allem einen erfahrenen Anführer für sein Team. Benzema, den der Portugiese noch aus seiner Zeit als Real-Coach kennt, wäre dafür die perfekte Wahl.

© Getty

Allerdings steht der 37-Jährige noch bis 2026 bei Al-Ittihad unter Vertrag und die Saudis denken nicht daran, ihren Superstar einfach gehen zu lassen. Verhandlungen im Winter dürften also schwierig werden.