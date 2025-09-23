Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
Ronaldo Benzema
© Getty

Europa-Rückkehr

Transfer-Hammer: Mourinho will Ex-Real-Star

23.09.25, 12:44
Teilen

Der Superstar soll zurück nach Europa kommen. 

Erst vergangene Woche trat José Mourinho die Stelle als Trainer von Benfica an und schon jetzt plant der Star-Trainer einen echten Hammer-Transfer. Wie das französische Portal „Goal France“ berichtet, soll Karim Benzema nach Portugal gelotst werden.

Mourinho sucht nicht nur einen echten Torjäger, sondern vor allem einen erfahrenen Anführer für sein Team. Benzema, den der Portugiese noch aus seiner Zeit als Real-Coach kennt, wäre dafür die perfekte Wahl.

Jose Mourinho
© Getty

Allerdings steht der 37-Jährige noch bis 2026 bei Al-Ittihad unter Vertrag und die Saudis denken nicht daran, ihren Superstar einfach gehen zu lassen. Verhandlungen im Winter dürften also schwierig werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden