»Nicht mein Niveau«: Mourinho feuert gegen Ex-Klub

José Mourinho brauchte nach seiner Entlassung kaum drei Wochen Pause – nun ist er zurück bei Benfica Lissabon, dem Klub, bei dem einst seine Karriere begann. Doch bevor der „Special One“ in seiner Heimat erneut an der Seitenlinie Platz nimmt, rechnet er mit seinem Ex-Arbeitgeber ab.

In einem Interview mit A Bola sprach der 62-Jährige nun offen über seine Zeit bei Fenerbahce – und räumte ein, dass der Wechsel nach Istanbul ein Fehler war. „Es war weder mein kulturelles Niveau noch mein fußballerisches Niveau – schlichtweg nicht mein Niveau“, erklärte Mourinho rückblickend. „Meine Karriere war immer geprägt von den größten Vereinen der Welt. Dieser Schritt passte einfach nicht zu mir.“

»Größte Vereine der Welt coachen«

Ganz ohne Bitterkeit blickt der Star-Coach dennoch nicht zurück. „Natürlich habe ich bis zum letzten Tag alles gegeben. Und natürlich schmerzt ein Abschied – niemand geht gerne.“ Umso größer ist die Freude über seine Rückkehr zu Benfica, jenem Klub, bei dem Mourinho im September 2000 seine Laufbahn als Cheftrainer begann. „Benfica zu trainieren bedeutet für mich, zu meinem Niveau zurückzukehren. Mein Niveau ist es, die größten Vereine der Welt zu coachen.“

Für Benfica kommt die Heimkehr des „Special One“ genau zur richtigen Zeit. Die „Águias“ lagen vor seiner Übernahme nur auf Rang sechs. Am Samstag gegen AVS (19 Uhr, live auf DAZN) wird Mourinho erstmals wieder an der Seitenlinie stehen – und die Fans hoffen, dass er die Mannschaft sofort zurück in die Erfolgsspur bringt.