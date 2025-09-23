Endstation Bank? David Alaba vor Real-Aus

Der nächste Konkurrent ist bereits im Anflug.

Der erhoffte Startelf-Einsatz blieb für David Alaba am Wochenende aus. Beim 2:0-Sieg von Real Madrid gegen Espanyol saß der ÖFB-Kapitän 90 Minuten lang auf der Bank. Für den 33-Jährigen wird die Lage in Madrid immer brisanter -die Zukunft scheint längst ohne ihn geplant.

Zudem drängt laut der spanischen Marca nun auch noch Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano auf einen Wechsel zu den "Königlichen". Der Vertrag des 26-Jährigen läuft im Sommer aus, sein Management soll bereits Gespräche für einen Transfer prüfen. Ganz oben auf Reals Wunschliste stehen jedoch andere: Ibrahima Konaté (Liverpool) und William Saliba (Arsenal) sollen die Abwehr verjüngen, während für Alaba und Rüdiger nach dieser Saison offenbar Schluss sein soll.

Eine kleine Chance für den Wiener gibt es dennoch: Im heutigen Liga-Auswärtsspiel gegen Levante (21.30 Uhr, live DAZN) könnte Trainer Xabi Alonso rotieren, um Kräfte für das brisante Madrid-Derby am Samstag zu schonen. Damit stünde Alaba möglicherweise in der Startelf. Hinzu kommt, dass mit Alexander-Arnold Trent, Antonio Rüdiger und Ferland Mendy gleich drei weitere Defensivkräfte ausfallen.