David Alaba
© Getty

Spanier melden

FC Bayern droht jetzt ein Alaba-Déjà-vu

22.09.25, 07:14
Der nächste Bayern-Star könnte ablösefrei nach Madrid wechseln. 

Der ablösefreie Transfer von David Alaba (33) vom FC Bayern zu Real Madrid vor vier Jahren hat beim deutschen Rekordmeister tiefe Wunden hinterlassen. Nun droht ein ähnlicher Wechsel-Hammer.

Wie die spanische Marca berichtet, will Dayot Upamecano unbedingt zu den Königlichen wechseln. Der Vertrag des 26-Jährigen läuft nach dieser Saison aus, der Franzose hat nun seinem Agenten mitgeteilt, dass er einen Wechsel zu Real ausloten soll.

Upamecano
© Getty

Allerdings steht Upamecano bei Real auf der Wunschliste nicht unbedingt ganz oben. Die Königlichen wollen zwar die Verteidigung verjüngen und planen daher etwa nicht mehr mit Alaba und Rüdiger, Xabi Alonso möchte aber lieber andere Spieler nach Madrid lotsen. Konkretes Interesse soll bei Ibrahima Konaté (Liverpool) und William Saliba (Arsenal) bestehen.

