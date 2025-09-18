Alles zu oe24VIP
© Getty Images

Neuer Plan

Paukenschlag: Lionel Messi (38) vor Karriere-Ende

18.09.25, 09:56
In den USA verdichten sich die Anzeichen für einen neuen Plan. 

Lionel Messi (38) steht vor seiner letzten großen Mission! Der Superstar von Inter Miami wird seinen Vertrag in der US-Liga MLS bis 2026 verlängern – danach könnte endgültig Schluss sein. Laut AFP soll der Deal in den nächsten zwei Wochen offiziell werden.

Großer Abschied

Messi, seit 2023 in Miami und Publikumsmagnet der Liga, feiert im Juni 2026 seinen 39. Geburtstag. Ob er noch einmal bei einer WM aufläuft? Fraglich! Der Argentinier selbst deutete zuletzt an: „Ich glaube nicht, dass ich die WM noch einmal spielen werde.“ Heißt: Karriere-Aus nach 2026 immer wahrscheinlicher! In der Nationalelf wurde Messi vor zwei Wochen von 85.000 Fans in Buenos Aires wie ein Held verabschiedet – es wirkte wie ein Vorgeschmack auf den großen Abschied.

Mega-Bilanz in Miami

Doch in Miami dreht der Weltmeister weiter auf: 20 Tore in 21 Spielen, insgesamt 62 Treffer und 30 Vorlagen in 75 Partien. Der Vertrag mit dem Beckham-Klub sichert ihm noch zwei Jahre im Rampenlicht – dann droht das endgültige Ende einer Legende.

