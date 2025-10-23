Langfristig: Lionel Messi verlängert bei Inter Miami

Es wurde bereits gemunkelt, nun ist es offiziell: Lionel Messi verlängert seinen auslaufenden Vertrag bei Inter Miami.

Die MLS und Inter Miami gaben in einem Video bekannt, dass Messi sein neues Arbeitspapier unterschrieben hat - die Länge ließen sie aber offen.

Medienberichten zufolge hat der 38-Jährige seinen bis Ende 2025 laufenden Vertrag bis 2028 verlängert. Messi wäre dann 41 Jahre alt. Blickt man auf seine aktuellen Statistiken, kann aber nicht von Altersverschleiß die Rede sein.

29 Tore in 28 Regular Season Spielen, obendrein 16 Vorlagen. Damit wurde er natürlich Torschützenkönig, doch der wichtige Teil kommt erst: Die Playoffs beginnen Anfang November, Inter Miami trifft in der 1. Runde auf Nashville.