Radwegenetz in Wels wird ausgebaut
Um 300 Kilometer

Radwegenetz in Wels wird ausgebaut

18.08.25, 17:14
800.000 Euro werden investiert.

Rund um Wels werden Radwege für Mountainbikes, E-Bikes und Gravelbikes massiv ausgebaut. Insgesamt sollen über 300 Kilometer entstehen, die erste Strecke wird im September beschildert. Einer der vier neuen Wege ist die 90 Kilometer lange Kremstalrunde, die das Stift Kremsmünster und die Schacherteiche besser an die Stadt anbindet.

„Radtouristen bringen Umsatz“, betont Peter Jungreithmair vom Welser Tourismusverband: 20 Prozent der Einnahmen zwischen April und Oktober stammen von Radfahrern.

800.000 Euro fließen in das Projekt, Güterwege werden neu geschottert, die Wegeversicherung übernimmt der Tourismusverband. Ziel ist es, Gravel- und Freizeitbiker stärker anzusprechen und unmarkierte Strecken zu entlasten. Bis zur Landesgartenschau 2027 sollen weitere 250 Kilometer fertiggestellt sein.

