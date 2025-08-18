Alles zu oe24VIP
Neue LIVA-Geschäftsführung nimmt Arbeit auf
© Fotokerschi

Mit Spaziergang

Neue LIVA-Geschäftsführung nimmt Arbeit auf

18.08.25, 17:01
Dutzende Menschen begleiteten das Duo in Linz.

Norbert Trawöger und Kai Liczewski begannen ihren ersten Arbeitstag als Geschäftsführer der LIVA nicht am Brucknerhaus, sondern mit einem Spaziergang durch Linz. Dutzende Menschen begleiteten das Duo vom Musiktheater zum Konzerthaus.

Trawöger betonte: „Wir müssen auch außerhalb des Brucknerhauses spürbar sein.“ Liczewski will angesichts eines Finanzlochs von 1,5 Millionen Euro höchste Transparenz in den Budgets. Der Aufsichtsratsvorsitzende Meinhard Lukas fordert höchste Sorgfalt bei den Finanzen. Das Duo, Trawöger aus Wels, Liczewski aus München, soll nach Skandalen der vergangenen Jahre frischen Wind bringen. „Wir fangen gemeinsam an“, lautet das Motto des neuen Teams, das die Brucknerhaussaison 2025/26 vorbereitete.

