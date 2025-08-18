Linz sucht den Minigolf-König

Gespielt wird über 18 Bahnen.

Ende September schließt die beliebte Minigolfanlage in Linz-Freinberg wohl für immer. Zuvor findet am 19. September die 1. Stadtmeisterschaft im Minigolf statt. Teilnahmeberechtigt sind alle Hobby-Minigolfer ab 16 Jahren mit Hauptwohnsitz in Linz, die keinem Verein angehören.

Gespielt wird über 18 Bahnen, die besten drei Damen und Herren erhalten Pokale, außerdem gibt es eine Zweier-Teamwertung. Los geht es um 17 Uhr, Anmeldungen sind ab sofort per E-Mail an minigolf-freinberg@gmx.at möglich. Maximal 70 Spieler können teilnehmen, Startgeld beträgt 15 Euro für Einzelstarter, 30 Euro für Zweierteams. Preise gibt es auch für die Tagesbesten.