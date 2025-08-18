Pachmayrstraße: Finale Etappe startet

Die Sanierung geht jetzt in die Zielgerade.

Die Sanierung der Pachmayrstraße geht in die Zielgerade: Die ursprünglich vier Etappen wurden für die Schlussphase zusammengelegt, die finale Bauetappe läuft bereits. Voraussichtlich von 19. bis 22. August finden die Stabilisierungsarbeiten statt, am 26. und 27. August folgt die Asphaltierung. Ab 28. August sollen die Restarbeiten abgeschlossen sein. Alle Termine sind witterungsabhängig.

„Wir führen die Etappen drei und vier zusammen und bringen die Straßenbauarbeiten zügig und qualitätsvoll zu Ende“, sagt Mobilitätsstadtrat Martin Hajart. „Sicherheit hat bei der ausgebauten Straße Vorrang, mit tragfähiger, breiter Fahrbahn und klarer Linienführung. Die neuen Tempoanzeigen liefern Daten für weitere Verkehrssicherheitsmaßnahmen.“ Hajart dankt den Bau-Teams für ihre Arbeit und den Anrainern für ihre Geduld.

Geschwindigkeit wird sichtbar gemacht

Die installierten Geschwindigkeitsanzeigen machen die aktuelle Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer sichtbar und zeichnen die Werte auf. Die Auswertungen dienen der Verkehrspolizei als Grundlage, um zu entscheiden, ob eine dauerhafte Überwachung eingeführt wird. So werden bestehende Sicherheitsmaßnahmen sinnvoll ergänzt.

Bereits im Juni wurde der erste Abschnitt fertiggestellt, die Asphaltierung am 12. Juni markierte einen Meilenstein. Insgesamt kamen dabei 510 Tonnen Asphalt zum Einsatz. Mit der finalen Etappe wird die Fahrbahn durchgehend ertüchtigt und für den Gegenverkehr ausreichend breit hergestellt. Die Arbeiten schließen die umfangreiche Sanierung ab und sollen zu einem deutlich sichereren Straßenabschnitt führen.