Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Steiermark
Sommernächte mit leuchtenden Dinos
© Styrassic Park/KK

100 Urzeit-Riesen

Sommernächte mit leuchtenden Dinos

18.08.25, 13:52
Teilen

Termine gibt es noch im August und Oktober.

In Bad Gleichenberg erwachen die Dinosaurier zu neuem Leben, zumindest im Schein von zwei Millionen LEDs. Der Styrassic Park lädt zu sommerlichen „Lichterzauber-Nächten“ ein, bei denen mehr als 100 Urzeitriesen in farbenprächtigem Glanz erscheinen.

Die Besucher spazieren auf multimedial bespielten Wegen, begegnen Figuren wie „Johann dem Ursteirer“ oder Internetstar „Rexi“ und erleben Fahrspaß im Nachtkarussell. Auch die baumkronengroße Skulptur „GAIA“ sorgt für Staunen. Cocktails und Shows runden das Familienevent ab. Termine gibt es noch im August sowie im Oktober. So können die Kids und Kindgebliebenen ihren Lieblingssauriern an einigen Abend-Terminen inmitten von Hologrammen und Shows ganz nah kommen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden