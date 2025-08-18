Sommernächte mit leuchtenden Dinos

Termine gibt es noch im August und Oktober.

In Bad Gleichenberg erwachen die Dinosaurier zu neuem Leben, zumindest im Schein von zwei Millionen LEDs. Der Styrassic Park lädt zu sommerlichen „Lichterzauber-Nächten“ ein, bei denen mehr als 100 Urzeitriesen in farbenprächtigem Glanz erscheinen.

Die Besucher spazieren auf multimedial bespielten Wegen, begegnen Figuren wie „Johann dem Ursteirer“ oder Internetstar „Rexi“ und erleben Fahrspaß im Nachtkarussell. Auch die baumkronengroße Skulptur „GAIA“ sorgt für Staunen. Cocktails und Shows runden das Familienevent ab. Termine gibt es noch im August sowie im Oktober. So können die Kids und Kindgebliebenen ihren Lieblingssauriern an einigen Abend-Terminen inmitten von Hologrammen und Shows ganz nah kommen.