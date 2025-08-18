Security-Alarm im ZDF-Fernsehgarten - so reagiert Andrea Kiewel

Eine "ZDF-Fernsehgarten"-Zuschauerin eilte plötzlich auf Andrea Kiewel zu. Die Moderatorin reagierte gelassen.

Beim gestrigen "ZDF-Fernsehgarten" kam es zu einem unerwarteten Zwischenfall. Moderatorin Andrea Kiewel (60) führte gerade ein sommerliches Song-Quiz mit dem Publikum durch. Für jede richtige Antwort erhielten die Teilnehmer ein kleines Plüsch-Krokodil von ihrem Helfer Maxi.

Nachdem ein Gast den ersten Titel erraten hatte, suchte Kiewel einen neuen Kandidaten. Wegen Absperrbändern war das jedoch schwierig. Schließlich entdeckte sie hinter einer Hecke eine Zuschauerin, die mitspielen wollte. Mit Unterstützung anderer erriet diese das Lied "Pocketful of Sunshine" und bekam ihren Gewinn über die Hecke zugeworfen.

Fan eilt auf Moderatorin Andrea Kiewel zu

In diesem Moment eilte plötzlich eine andere Zuschauerin von hinten auf Kiewel zu. Sofort reagierten ihre Bodyguards, stellten sich an die Seite der Moderatorin und wollten den Fan abdrängen. Kiewel aber reagierte überraschend gelassen.

© ZDF/Screenshot

Die Moderatorin begrüßte die Zuschauerin freundlich mit einem "Hallo" und reichte ihr die Hand. Dann stoppte sie entschieden das Eingreifen ihrer Sicherheitskräfte mit den Worten: "Männer, lasst es doch. Sind doch nur Fotos."