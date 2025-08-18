Wegen Zigaretten: 53-Jährige stach auf Partner ein

Die WEGA musste die Wohnungstüre eintreten.

Eine betrunkene 53-Jährige hat am Sonntagabend in ihrer Wohnung in Wien-Favoriten ihrem 42 Jahre alten Freund mit einem Küchenmesser mehrere Schnittverletzungen zugefügt. Zuvor war ein Streit um Zigaretten zwischen dem Paar eskaliert, berichtete die Polizei am Montag. Dabei soll zunächst die Frau zu dem Messer gegriffen haben, erläuterte Polizeisprecherin Julia Schick. Die Frau wurde danach aber auch durch einen Faustschlag des 42-Jährigen an der Lippe verletzt.

Die Einsatzkräfte wurden um 22.30 Uhr zu dem Haus in der Gudrunstraße im Sonnwendviertel gerufen. Als die Polizei eintraf, versorgte die Berufsrettung den 42-Jährigen bereits vor der Wohnung. Der Mann hatte Schnitte an Unterarm, Handrücken und Knie erlitten, berichtete Schick auf APA-Nachfrage. Lebensgefahr bestand nicht. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Angreiferin hatte 1,68 Promille

Die Frau hatte sich in der Wohnung eingeschlossen und öffnete den Beamten auf mehrmalige Aufforderung nicht. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete eine Festnahme sowie eine Hausdurchsuchung nach der Tatwaffe an. Die Sondereinheit WEGA öffnete daraufhin die Wohnungstür gewaltsam. Die 53-Jährige wurde festgenommen, ein Alkovortest bei ihr ergab 1,68 Promille. Die Frau befand sich am Montagvormittag noch in polizeilicher Anhaltung, sagte Schick.

Beide Personen wurden wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt, die Frau sogar wegen schwerer Körperverletzung. Auch ihr ins Spital gebrachter Partner war bei dem wegen einer Lappalie ausgebrochenen Streit vermutlich betrunken.