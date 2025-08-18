Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Kärnten
Kärnten baut 2.000 neue Wohnungen
© Apa

Wohnbau-Programm

Kärnten baut 2.000 neue Wohnungen

18.08.25, 14:01
Teilen

49 Projekte sind bis 2029 geplant.

Kärnten startet ein neues Wohnbauprogramm: In den nächsten vier Jahren fließen 400 Millionen Euro in den sozialen Wohnbau. Ziel ist, leistbaren Wohnraum langfristig zu sichern. Eine 80-Quadratmeter-Wohnung im geförderten Bereich kostet derzeit höchstens 800 Euro, das ist österreichweit der niedrigste Wert.

Grund dafür sei der hohe Anteil gemeinnütziger Bauträger, erklärt SPÖ-Politiker Herwig Seiser. Zwei Drittel aller Wohnungen in Kärnten seien gemeinnützig errichtet, was auch den privaten Markt bremse.

49 Projekte sind bis 2029 geplant

Bis 2029 entstehen 49 Projekte mit rund 2.000 neuen Wohneinheiten. Ein Drittel wird im ländlichen Raum gebaut, der Rest in Ballungsräumen rund um Klagenfurt und Villach. Um die Mieten niedrig zu halten, sollen Bauprojekte mindestens zwölf Einheiten umfassen. Auch ÖVP-Abgeordneter Herbert Gaggl verweist auf die Qualität der Vorhaben, von den Wohnungen bis zu den Außenanlagen.

Neben Neubauten fördert das Programm auch Umbauten bestehender Gebäude und Eigentumsprojekte. Wohnbaulandesrätin Gaby Schaunig (SPÖ) betont den sozialen Aspekt: Fast alle größeren Vorhaben würden betreubares Wohnen oder Wohnverbünde integrieren.

Das Programm wurde parteiübergreifend im Wohnbauförderungsbeirat beschlossen. Kärnten setzt damit ein starkes Signal für leistbaren Wohnraum, soziale Modelle und eine nachhaltige Baupolitik.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden