Tirol plant acht Blockabfertigungen im Frühjahr
© Apa

1. Quartal 2026

Tirol plant acht Blockabfertigungen im Frühjahr

18.08.25, 14:19
Teilen

Ein Verkehrschaos soll so vermieden werden. 

Im ersten Quartal des kommenden Jahres sollen an acht Tagen Lkw-Blockabfertigungen bei Kufstein stattfinden. Mit den Dosierungen will das Land Staus und Verkehrschaos auf der Inntalautobahn verhindern.

Besonders rund um Ferien und Feiertage, wenn Reise- und Pendlerverkehr zusammentreffen, wird die Maßnahme eingesetzt. Pro Stunde dürfen dabei maximal 250 Lkw passieren. Im Vorjahr wurde der Verkehr an 50 Tagen eingebremst, durchschnittlich vier Stunden lang.

Heuer gab es bisher 36 Dosiertage, elf davon kurzfristig angesetzt. Elf weitere sind fix geplant. Zusätzlich können jederzeit weitere Termine dazukommen, etwa bei Unfällen oder extremem Wetter.

