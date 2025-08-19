Assinger, Muster und ein neues VIP-Paar bei der "Notte Italiana"

Die „Notte Italiana“ von Haubenkoch Hubert Wallner am Wörthersee wurde trotz Regenguss zum glanzvollen Sommerfest.

Nach einem kräftigen Regenschauer vor Beginn zeigte sich das Sommerfest von 4-Hauben-Koch Hubert Wallner doch noch von seiner schönsten Seite: Pünktlich zum Eintreffen der rund 200 Gäste kehrte die Sonne zurück, und die „Notte Italiana“ am Wörthersee wurde zum stimmungsvollen Highlight der Saison.

Neben mediterranen Köstlichkeiten und Spitzenweinen standen vor allem die prominenten Gäste im Mittelpunkt. Für Gesprächsstoff sorgte Unternehmer Kurt Mann, der sich erstmals nach der Scheidung von Ex-Frau Joanna in der Öffentlichkeit zeigte – und zwar in Begleitung seiner neuen Partnerin Renata. Gemeinsam posierte das Paar gut gelaunt für sogar vor einem Fotografen.

Auch die Retzers feierten kräftig mit: Otto und Shirley Retzer kamen mit Kindern und Enkelkindern. Für Shirley wurde es ein ganz besonderer Abend – die Gäste überraschten sie mit einem Geburtstagsständchen, während Hausherr Wallner persönlich eine Flasche edlen Sekts überreichte.

Musik und Wallners Fazit

Musikalisch sorgte Shooting Star Pablo Grande, Schützling von Semino Rossi, mit italienischen Klassikern für ausgelassene Stimmung. Schon nach wenigen Songs wurde getanzt, gesungen und gefeiert.

Wallner selbst zeigte sich sichtlich zufrieden: „Die Saison war wetterbedingt nicht einfach, aber mit diesem Fest möchte ich mich bei unseren treuen Gästen bedanken.“ Schon jetzt kündigte er den nächsten Fixpunkt an – am 5. September steigt im Gourmetrestaurant Wallner der traditionelle „Kehraus“.

Ein Abend voller Genuss, prominenter Begegnungen und italienischem Lebensgefühl, der den Gästen noch lange in Erinnerung bleiben dürfte.