Veldener Beach-House ist neuer Promi-Hotspot

Wenn Andreas und Ursula Bussek zur Burger-Party laden, ist auch die See-Society nicht weit

Velden brummt und das Wetter spielt mit. Am Feiertags-Wochenende ist der Nobel-Urlaubsort komplett ausgebucht. Und das zeigt sich auch in der Gastonomie. Volle Restaurants und beste Stimmung herrschen zur Zeit am Wörthersee - vor allem in einem Lokal: "Bussibärs Beach-House" am Seecorso. Dort trafen sich am Freitag zahlreiche VIPs.

Christof Fink, Beatrice und Heimo Turin © Privat

Allen voran Miss Europe Beatrice Turin, die bei Bacon-Burger und Limo den Release ihrer neuen Single "Like A Prayer" feierte. Gemeinsam mit Ehemann Heimo und dem Austro-Australischen Unternehmer Christof Fink wurde auf Beas neuen Hit angestoßen. "Ich hab glaube ich gerade den besten Burger meines Lebens gegessen. Dafür muss ich morgen gleich ein extra Workout einlegen", lacht Bea im oe24-Talk.

Walter und Susi Temmer mit Andreas Bussek © Privat

Auch die Steiermark war prominent vertreten. Unternehmer Walter Temmer mit Ehefrau Susi kamen ins Beach-House um dort für die große Hochzeit eines befreundeten Auto-Händlers am Samstag "vorzuglühen". Gemeinsam mit dem Badener Internet-Millionär Thomas Dolezal wurde das eine oder andere "Flascherl" geköpft.

Thomas Dolezal © Privat

Ebenfalls in Velden gesichtet: Jazz Gitti, die am Freitag in Elvis Nakes "dasCorso" für Stimmung sorgte und am Samstag in der Kult-Bar "Hollywood" Vollgas geben wird.