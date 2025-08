Simone Lugner feiert bei Rosi's Almrauschparty - mit Gänsehautmoment

Feiern über den Wolken: Bei der legendären Almrauschparty auf 1.200 Metern mischten sich über 450 Gäste und zahlreiche Promis unter das Partyvolk – mit dabei Jürgen Drews, Dancing Stars, Society-Größen und ein Hauch Emotion.

Hoch oben auf 1.200 Metern wurde am Samstagabend wieder ausgelassen gefeiert: Über 450 Gäste strömten zur legendären Almrauschparty auf die Sonnbergstuben – und das mit jeder Menge Prominenz, Musik und Emotion.

Mitten im Partyvolk: Musiklegende Jürgen Drews! Gemeinsam mit Ehefrau Ramona und Tochter Joelina genoss der „König von Mallorca“ die Stimmung in den Bergen. Besonders freute sich Drews über das Wiedersehen mit Rosi Schipflinger – ein emotionaler Moment, denn: Vor vielen Jahren produzierte er genau hier, auf der Sonnbergstuben, seinen Song „Gib mir einen Kuss“.

Jürgen Drews mit Gattin Ramona, Tochter Joelina und deren Freund Adrian. © Uwe Brandl

Für ausgelassene Stimmung sorgte auch ein eigener kleiner Jahrmarkt mit Schießbude und „Hau den Lukas“ – ein Hit bei den Gästen. Unter ihnen: Schauspieler Jakob Seeböck mit Familie, Miss Alpin 2024 Larissa Ranacher, Dancing Stars Herby Stanonik & Anna Strigl, Unternehmerin Kathi Stumpf und Rennfahrer Christian Abt.

Jakob Seeböck genoss die Spiele. © Uwe Brandl

Herby Stanonik und Anna Strigl wagten ein Tänzchen. © Uwe Brandl

Emotionale Momente mit Lugner

Ein besonders emotionaler Moment: Simone Lugner kehrte ein Jahr nach ihrem letzten Besuch zur Almrauschparty zurück – damals lebte Richard noch. Im oe24-Talk erzählt sie bewegt: „Während wir gerade über ihn, unsterbliche Seelen und Spiritualität gesprochen haben, hat sich Richard durch Songs bemerkbar gemacht. “

Simone Lugner und Rosi Schipflinger. © Uwe Brandl

Mörtel starb am 12. August 2024 – Simone erinnerte an seine Lebensfreude und tanzte sogar einen Walzer mit Dancing Star Herby Stanonik. Begleitet wurde sie wie im Vorjahr von Lydia Kelovitz – und bewies einmal mehr: Das Leben darf auch in der Erinnerung weiterfeiern.