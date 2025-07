Simone Lugner: So hat sich ihr Leben seit Richards Tod verändert

Am 12. August jährt sich Richard Lugners Todestag zum ersten Mal. Zeit für Simone Lugner über ihr erstes Jahr als Witwe zu sprechen.

Es war kein leichtes Jahr für Simone Lugner. Nach dem Tod ihres Ehemann am 12. August letzten Jahres hatte Mörtels Witwe einige Hürden in ihrem Leben zu meistern. Nach Lugners Tod, kam der Jobverlust, Erbstreit und sogar aus der Villa wollte man Simone vergraulen. Im oe24-Talk zieht Simone jetzt eine erste Bilanz.

Simone Lugner im Jahr 2021 mit dem verstorbenen Baumeister Richard Lugner © Getty Images

oe24: Wie hat sich Ihr Leben im letzten Jahr verändert?

Simone Lugner: Mein ganzes Leben hat sich mit einem Schlag verändert. Ich habe mit Richard beschlossen, seinen Weg zu gehen. Wir wollten uns beruflich und privat ein neues Leben aufbauen. Mit seinem Tod war auch mein Leben weg und wurde zerstört. Ich habe nach Richards Tod noch oft mit ihm geredet und immer wieder gefragt, warum er mir das angetan und mich allein gelassen hat.

oe24: Sie hatten viele Hürden zu überwinden. Wie schwer war das alles für Sie?

Lugner: Sehr schwer. All meine Träume waren dahin. Egal ob es um meinen Job in der Lugner City geht oder das Wohnrecht in der Villa. Ich habe um alles gekämpft. Es war unser Ding und ich wollte es so fortsetzen, wie Richard es gewollt hätte.

Simone Lugner erlebt ihren traurigsten Opernball © Andreas Tischler

oe24: Wie werden sie Richard Lugners ersten Todestag am 12. August begehen?

Lugner: Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich weiß nur, dass ich wahrscheinlich nicht zu Richards Grab gehen werde, da an dem Tag sicher auch viele anderen Menschen dort sein werden. Ich möchte in Stille um ihn trauern. Und vielleicht geht es sich ja wirklich aus, dass an dem Tag ein Park oder ein Platz nach Richard benannt wird. Dann wär es etwas Schönes an dem traurigen Tag.

oe24: Wie stellen Sie sich ihre Zukunft vor?

Lugner: Ich bin nach wie vor auf Job-Suche und kämpfe weiter für den Plan, den ich mit Richard gemacht habe.

oe24: Und in Sachen Liebe...

Lugner: Wenn die Zeit kommt, wird sich sicher etwas ergeben. Aber zur Zeit bin ich weder auf der Suche, noch brauche ich jemand. Viele sprechen vom "Trauerkahr" - aber ich finde, dass ein Jahr nich tbindend sein soll. Es gibt auch Menschen die länger brauchen, um einen Verlust zu verarbeiten. Ich möchte in Zukunft mein Leben einfach wieder genießen.