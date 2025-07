Simone Lugner: DIESE Ausbildung macht sie jetzt

Er kürzlich sorgte ein Bewerbungsbrief von Richard Lugners Witwe für Aufsehen. Jetzt zeigt sie, dass es ihr mit der Jobsuche ernst ist und sie gerade einen Kurs absolviert - als Sprecherin!

Simone Lugner braucht einen Job. Dringend. Seit Wochen verschickt sie bereits Bewerbungen an Firmen und hatte auch schon einige Gespräche, wie sie oe24 erst kürzlich mitgeteilt hat. Ein Unternehmer allerdings leakte ihren Bewerbungsbrief an die Medien und sorgte damit für viel Unmut bei Simone. Unterkriegen lässt sich Mörtels Witwe davon allerdings nicht.

Um zu zeigen, wie ernst es ihr mit der Jobsuche ist, belegt Lugner jetzt einen Weiterbildungskurs beim renommierten SAE-Institut in Wien, was sie stolz auf Instagram postete. "Voice Acting Schnupper-Workshop in der SAE. Ich mag es, neue Dinge aus zu probieren und meinen Horizont zu erweitern", schrieb sie dazu.

Mit "Voice Acting" ist eine fundierte Sprecher-Ausbildung gemeint, die viele Schauspieler, Radio-Sprecher, Podcaster oder Synchronsprecher für Film-Produktionen absolviert haben. Auf einem Foto ist zu sehen, dass Simone einen Text aus dem Animations-Hit "Die Unglaublichen" einsprechen soll. Noch ist es ein Schnupper-Workshop, den Simone belegt hat, die volle Ausbildung würde 18 Monate dauern. Aber wer weiß, vielleicht wird man Frau Lugner in Zukunft in Werbespot oder sogar Filmen hören können.