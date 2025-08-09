Alles zu oe24VIP
Olaf Malolepski
"Achtung Fake Alarm"

Schlager-Star warnt Fans vor dreistem Schwindel

09.08.25, 19:21
Teilen

Schlagerstar Olaf der Flipper warnt: Betrüger locken seine Fans mit angeblichen VIP-Paketen in die Falle.

Der deutsche Schlagerstar Olaf der Flipper alias Olaf Malolepski (79) warnt seine Fans vor einer dreisten Betrugsmasche. Kriminelle geben sich in sozialen Medien als der Sänger aus und bieten angebliche VIP-Pakete an, die Treffen, Abendessen oder sogar zweiwöchige Kulturreisen mit dem Star versprechen. Die Preise sind enorm: Für ein einfaches "Meet and Greet" sollen 1.200 Euro fällig werden, für ein "14-tägiges privates Treffen" inklusive Foto- und Videoaufnahmen sowie die "Einladung zu einem privaten Abendessen oder einer Kulturreise" sogar bis zu 3.500 Euro.

"Passt bitte auf euch auf"

Das Management von Olaf der Flipper reagierte nun mit einem deutlichen Statement auf Instagram. "Passt bitte auf euch auf und fallt nicht auf solche Fake Accounts rein", heißt es auf dem Instagram-Account des Schlager-Sängers. Managerin Pia betont laut "Münchner Merkur", dass der Musiker nur einen offiziellen Account habe und niemals weitere Profile betreiben werde. Fans sollten auf keinen Fall auf solche Fake-Angebote hereinfallen.

 

Die Betrüger nutzen professionell gestaltete E-Mails, um Glaubwürdigkeit vorzutäuschen. Sie werben mit Foto- und Videoaufnahmen sowie exklusiven Erlebnissen, die jedoch nie stattfinden.

Das Problem betrifft nicht nur Olaf Malolepski. Auch andere Schlagerstars, darunter Beatrice Egli (37), sind Zielscheibe solcher Fake-Profile.

