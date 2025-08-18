Alles zu oe24VIP
Oberösterreich bei PV-Förderung ganz vorn
© Apa

2. Fördercall

Oberösterreich bei PV-Förderung ganz vorn

18.08.25, 15:36
Von 9.300 Anträgen kommen 2.200 aus OÖ. 

Der zweite Fördercall des Bundes für Photovoltaikanlagen und Speicher im Jahr 2025 hat in Oberösterreich für großes Interesse gesorgt: Von 9.300 Anträgen österreichweit kamen rund 2.200 aus OÖ. Fast neun von zehn Antragstellern wollten eine Förderung für Speicher.

Die hohe Nachfrage führte zur Aufstockung des Fördertopfs von 12 auf fast 50 Millionen Euro. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer bezeichnete dies als starkes Signal für die Energiewende. Staatssekretärin Elisabeth Zehetner betonte, dass PV-Anlagen und Speicher Versorgungssicherheit, Unabhängigkeit und saubere Energie steigern. Der nächste Fördercall ist für Oktober geplant.

