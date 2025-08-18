Top 10 Arbeitgeber in Linz

Die voestalpine beschäftigt 49.082 Mitarbeiter.

Knapp 40 Prozent aller Jobs in Linz entfallen auf die zehn größten Unternehmen der Stadt, von internationalen Industriekonzernen bis zu regionalen Daseinsversorgern. Gemeinsam beschäftigen sie 82.416 Mitarbeiter, rund 39,4 Prozent aller städtischen Arbeitsplätze (Stand 2024: 209.000).

An der Spitze steht unangefochten die voestalpine AG mit 49.082 Beschäftigten, mehr als alle anderen neun Unternehmen zusammen. Dahinter folgen Energie AG Oberösterreich, Swietelsky AG, Linz AG, Vivatis Holding AG, Kontron AG, LAT Nitrogen Austria, Brau Union Österreich AG, Stiglechner Gruppe und Primetals Technologies GmbH.

Rückgrat des oö. Wirtschaftsraums

Wirtschaftsstadtrat Thomas Gegenhuber würdigt die Bedeutung der Top 10: „Diese Unternehmen sind das Rückgrat unseres Wirtschaftsraums. Sie schaffen zehntausende Arbeitsplätze, investieren in Innovation und sichern unsere wirtschaftliche Stärke. Mein Dank gilt den Eigentümerinnen, dem Management und den Mitarbeiterinnen, deren täglicher Einsatz diesen Erfolg möglich macht.“

Die Top 10 spiegeln die Vielfalt des Linzer Wirtschaftsstandorts wider, von global agierenden Industrie- und Technologiekonzernen bis zu regionalen Daseinsversorgern und Lebensmittelproduzenten. Sie stehen für Stabilität, internationale Vernetzung und gesellschaftliche Verantwortung.