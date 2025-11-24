Black Friday 2025: Küchenmaschinen und Airfryer im Spar-Feuerwerk

Der Black Friday 2025 ist mit der Black Week gestartet – und bei Heißluftfritteusen und Küchenmaschinen geht es preislich kräftig nach unten. Ob knusprige Pommes ohne Frittiergeruch, smarter Küchenroboter mit WLAN oder Pflanzenmilch-Maker:

Vom 20. November bis 1. Dezember 2025 locken starke Rabatte. Hier sehen Sie, welche Deals sich besonders lohnen.

Black Week 2025: Jetzt wird in der Küche richtig aufgefahren

Schon in der Black Week gibt es lohnende Schnäppchen rund um Küchengeräte. Heißluftfritteusen brutzeln knusprige Snacks mit weniger Fett, Küchenmaschinen nehmen Kneten, Rühren und Mixen ab – und Spezialgeräte wie Pflanzenmilch-Maker oder smarte Kochroboter bringen Extra-Komfort auf die Arbeitsplatte. Wir haben einige der besten Deals für Heißluftfritteusen und Küchenmaschinen für Sie vorsortiert.

PHILIPS NA150/00 Airfryer 1000 Series

Der PHILIPS Airfryer 1000 Series* setzt auf die Rapid-Air-Heißlufttechnologie, damit heiße Luft schnell und gleichmäßig zirkuliert. So werden Pommes, Gemüse oder Hähnchenschenkel außen knusprig und innen zart. Der Clou ist die Flexibilität: Mit wenigen Handgriffen wird aus zwei 3,55-Liter-Körben ein großes 7,1-Liter-Backblech – ideal für bis zu 900 Gramm Pommes. Trotz seiner Kapazität ist das Gerät platzsparend. Beim Black Friday gibt es 50 Prozent Rabatt – für einen flexiblen Dual-/Mono-Airfryer ein sehr starker Preis.

Flexible 7,1-Liter-Kapazität

10 Garmethoden, 6 Programme und Aufwärmfunktion

App-Unterstützung

Antihaftbeschichtete, spülmaschinenfeste Teile für einfache Reinigung

Black-Week-Preis: 99 statt 199,99 €

PHILIPS NA150/00 Airfryer 1000 Series – für 99 statt 199,99 Euro bei Media Markt*

TEFAL EY922D Dual Easy Fry Flex Heißluftfritteuse

Die TEFAL Dual Easy Fry Flex* will möglichst flexibel sein: Mit der FlexCook-Trennwand wechseln Sie mit einem Klick von zwei separaten Zonen zur 9-Liter-GiantZone für große Portionen – etwa Lasagne oder große Mengen Pommes, ideal für bis zu acht Personen. Jede Zone hat eine eigene Zeit- und Temperaturkontrolle. Mit über 50 Prozent Rabatt ist das ein sehr attraktiver Black-Friday-Deal für Haushalte mit großem Hunger.

2 Kochzonen oder eine 9-Liter-Großzone für bis zu 8 Personen

7 automatische Modi plus manueller Modus

Bis zu 70 % Energieersparnis

Black-Week-Preis: 159 statt 329,99 €

Bosch Küchenmaschine Serie 4 MUM58L20

Die Bosch Küchenmaschine Serie* richtet sich an alle, die häufig kochen und backen und sich eine vielseitige All-in-One-Lösung wünschen. Ein 1.000-Watt-Motor verarbeitet auch größere Mengen – laut Hersteller bis zu 1 Kilogramm Mehl plus Zutaten. Mit über 40 Prozent Rabatt ist das ein kräftig reduzierter Allrounder.

1.000 Watt Motor

Große 3,9-Liter-Edelstahlschüssel für bis zu 2,7 kg Rührteig

Patisserie-Set, Durchlaufschnitzler und Mixeraufsatz im Lieferumfang

Black-Week-Preis: 195,61 statt 332,76 €

BOSCH MUM5XW34 Küchenmaschine mit Waage

Die BOSCH MUM5XW34* ist eine Küchenmaschine für alle, die regelmäßig Teig verarbeiten. Ein 1.000-Watt-Motor sorgt dafür, dass auch schwere Teige bewältigt werden. Praktisch: Die integrierte Waage wiegt Zutaten direkt – ein extra Messbecher wird damit überflüssig. Mit 33 Prozent Rabatt wird die Küchenmaschine zum spannenden Black-Friday-Angebot für Vielbäckerinnen.

1.000 Watt Motor, geeignet auch für schwere Teige und größere Mengen

3D PlanetaryMixing und 3,9-Liter-Edelstahlschüssel

Integrierte Waage

Black-Week-Preis: 299,99 statt 449 €

COSORI TurboBlaze Chef Edition Heißluftfritteuse

Die COSORI TurboBlaze Chef Edition* ist auf hohe Temperaturen und eine flexible Nutzung ausgelegt: Mit 6 Litern Garraumvolumen, bis zu 230 °C und 1.725 Watt Leistung bringt sie ordentlich Power mit. Insgesamt neun Garprogramme unterstützen beim Heißluftfrittieren, Rösten, Grillen oder beim Aufwärmen von Tiefkühlkost. Mit sattem Rabatt von 44 Prozent wird die Chef Edition zu einem interessanten Deal für alle, die auf der Suche nach einer günstigen Heißluftfritteuse sind.

Heißluftfritteuse mit 6 l Garraumvolumen und 1.725 W Leistung

Temperaturbereich von 30 bis 230 °C

9 Garprogramme inklusive Turbo-Modi

Black-Week-Preis: 99 statt 179,99 €

COSORI CAF-DC602-KEUR TurboBlaze Chef Edition – für 99 statt 179,99 Euro bei MediaMarkt*

Klarstein Pflanzenmilch- und Suppenbereiter

Der Klarstein Pflanzenmilchbereiter* ist für alle spannend, die Hafer-, Soja- oder Nussdrinks lieber selbst machen möchten – oder Lust auf Suppen, Säfte und Smoothies haben. Der vollautomatische Maker bereitet pflanzliche Milchalternativen, Brei und andere Drinks zu, gesteuert über ein simples Bedienfeld. Zutaten einfüllen, Programm starten, der Rest läuft automatisch. Mit rund 30 Prozent Rabatt wird der Vegan-Milk-Maker zur interessanten Option für alle, die weniger auf abgepackte Milchalternativen setzen möchten.

Einfache Bedienung per Starttaste

800 W Motorleistung

Automatische Reinigungsfunktion

Black-Week-Preis: 122,85 statt 178,98 €

Ufesa TotalChef Küchenmaschine mit WLAN

Die Ufesa TotalChef RK7* ist ein Multifunktions-Küchenroboter mit Kochfunktion für alle, die möglichst viel in einem Gerät bündeln möchten. Mit bis zu 2.000 Watt Leistung und 30 Funktionen übernimmt der Küchenroboter unter anderem Kochen, Emulgieren, Reiben, Braten, Dämpfen, Mixen, Kneten, Eiscrushen, Pürieren oder Warmhalten. Highlight ist das WLAN-Modul: Über den Touchscreen lassen sich mehr als 150 Schritt-für-Schritt-Rezepte abrufen. Acht Automatikprogramme runden das Gesamtpaket ab. Mit 33 Prozent Rabatt wird die Küchenmaschine zu einem spannenden Black-Friday-Angebot für alle, die einen smarten Kochassistenten suchen.

Multifunktions-Küchenroboter mit 30 Funktionen

4,5-Liter-Schale

2-stufiger Dampfgarer für bis zu 4 Gerichte gleichzeitig

Black-Week-Preis: 403,36 statt 605,03 €

Fazit: Black Friday 2025 macht die Küche smart und knusprig

Ob Airfryer, starke Küchenmaschine oder Pflanzenmilchbereiter mit Selbstreinigung: Der Black Friday Day 2025 bietet eine breite Auswahl an Küchengeräten, die den Alltag spürbar erleichtern können – oft mit satten Rabatten von rund einem Drittel bis zur Hälfte.

Wer seine Küche aufrüsten oder alte Geräte ablösen möchte, findet in diesen Heißluftfritteusen und Küchenmaschinen eine gute Gelegenheit, gleich mehrere Bereiche abzudecken: vom fettärmeren Frittieren über komfortables Teigkneten bis hin zu selbst gemachter Pflanzenmilch und smarten Kochprogrammen.

