Semino Rossi: Geschenk-Fail und Polizeieinsatz zu Weihnachten

Der Schlagerstar gesteht kurz vor Weihnachten seine größten Fehltritte am Heiligen Abend und sorgt damit für Lacher.

Weihnachten – die Zeit der Freude, der Familie und natürlich der Geschenke. Dass dabei nicht immer alles glattläuft, weiß auch Schlagerstar Semino Rossi. Ausgerechnet er, der mit seinen romantischen Liedern Millionen verzaubert, landete einmal bei einem Weihnachtsgeschenk so richtig daneben – und ließ seine Frau Gabi Rossi sprachlos zurück.

„Es ist mir unangenehm, diese Anekdote zu erzählen“, gesteht Semino gegenüber "Neue Post". Er habe seiner Frau einen Douglas-Gutschein geschenkt. Gabis Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: „Weißt du etwa nicht, welches Parfum deine Frau trägt?“ Für Semino ein klares Zeichen: „Das passiert mir sicher nicht noch mal“, erzählt er lachend.

"Eine echte Katastrophe"

Dass Semino bei Geschenken öfter in Zeitnot gerät, liegt auf der Hand. „Ich bin als Weihnachtsmann eine echte Katastrophe! Ich bin da vermutlich wie die meisten Männer und beschäftige mich viel zu spät damit. Plötzlich sind es nur noch drei Tage bis zum Fest und ich habe immer noch keine Geschenke organisiert.“ Dann beginnt die hektische Suche nach einem Last-Minute-Geschenk – das Chaos ist vorprogrammiert.

Chaotische Weihnachten

Kein Wunder, dass die Verantwortung für die Weihnachtsvorbereitungen zu Hause meist bei Gabi bleibt. Semino ist in der Adventzeit viel unterwegs, heuer sogar bis 22. Dezember. Dafür übernimmt er aber das Weihnachtsessen – traditionell gibt es Paella. „In der Praxis wird sie mir auch in der Küche unter die Arm greifen müssen, will es bei mir doch recht chaotisch zugehen, wenn ich den Kochlöffel schwinge“, gibt er lachend zu.

Polizeieinsatz

Der Sänger erinnerte sich zudem an sein erstes Weihnachtsfest in Österreich, das für ihn damals ziemlich turbulent verlief, denn es endete mir einem Polizei-Einsatz: „Ich habe gedacht, wir feiern genau wie in Argentinien, mit lauter Musik. Wir haben um 11 Uhr getanzt und auf einmal klingelt die Polizei und sagt ‚Können Sie bitte die Musik leise machen?'“, erzählt er dem Moderator lachend.





Doch trotz des Stressfaktors liebt Semino die Familienzeit zu Weihnachten. „Heiligabend versammelt sich die ganze Familie bei meiner großen Tochter Laura. Und am ersten Feiertag sind unsere beiden Töchter und die drei süßen Enkelchen bei uns. Seit ich Opa bin, bereitet mir das Weihnachtsfest noch mehr Freude.“

Geschenke-Limit für den Opa

Auch bei den Geschenken für die Kleinen geltenbei den Rossis klare Regeln: „Nach Absprache mit den Eltern bombardieren wir die Kleinen nicht mit Geschenken, sondern halten uns diskret zurück – auch wenn es uns schwerfällt. Ein oder zwei Geschenke, mehr gibt’s nicht. Sonst wissen die Kinder beim siebten Paket schon gar nicht mehr, was im ersten drin war.“