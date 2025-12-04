Star-Geiger Rieu plaudert aus: Romantik? Fehlanzeige!

Andre Rieu: „Kerzen und Blumen sind mir privat zu viel Theater“

Im Dezember gibt er traditionell sechs Weihnachtskonzerte in seiner Heimatstadt Maastricht – diese Woche spricht André Rieu, 76, in GALA (EVT: 4.12.) über das Leben in seinem Maastrichter Schloss.

Der Star-Geiger lebt mit seiner Frau Marjorie auf 420 Quadratmetern Wohnfläche. Wichtigster Raum: die Schlossküche: „Ich backe viele Torten! Mein Favorit ist der Croquembouche, ein Turm aus Windbeuteln und Karamell. Beim Verkleben muss ich gut aufpassen, dass ich mir nicht die Finger verbrenne. Die Torte ist total lecker, aber schlecht für die Zähne. Sie kommen gut bei unseren Enkeln an.“

Üppige Dekorationen

Der Musiker, der seine Konzerte mit üppigen Dekorationen inszeniert, ist privat übrigens eher der schlichte Typ: „Kerzen anzünden und den Tisch mit Blumen decken? Ist mir zu viel Theater. Ich bin da bodenständig – und Marjorie und ich sind auch ohne all das tief verbunden“, so Rieu zu GALA.