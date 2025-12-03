Schlager-Hammer: ER wird neuer Sänger der Kastelruther Spatzen

Norbert Rier, der Frontmann der beliebten Volksmusikgruppe Kastelruther Spatzen, erholt sich derzeit von einer Herzoperation. Jetzt gibt es einen Ersatz-Sänger.

Der 65-Jährige, der bereits vor acht Jahren eine künstliche Herzklappe erhielt, musste sich nun erneut einem Eingriff unterziehen, was ihn dazu zwingt, bei der diesjährigen Weihnachtstour eine Pause einzulegen.

Alexander Rier springt ein

Aufgrund von Norbert Riers gesundheitlicher Auszeit übernimmt Alexander Rier, der Sohn von Norbert, die Rolle des Ersatzsängers. Alexander wird in die Fußstapfen seines Vaters treten und den Spatzen bei den Weihnachtstournee-Konzerten helfen. Die Fans können also trotz der schwierigen Situation auf gewohnte Musik zählen.

Ausnahmesituation für die Band

Die Kastelruther Spatzen befinden sich derzeit in einer schwierigen Lage, die jedoch nicht zum ersten Mal auftritt. Bereits vor acht Jahren mussten sie sich auf die Erkrankung von Norbert Rier einstellen, als er wegen seiner Herzprobleme eine künstliche Herzklappe erhielt.

In dieser Ausnahmesituation sei das Zusammenarbeiten innerhalb der Band noch wichtiger geworden, auch wenn es durch die aktuelle Operation zu einigen Veränderungen im Konzertplan kommt, hieß es von den Spatzen.

Weniger Weihnachtskonzerte als geplant

Für die diesjährige Weihnachtstour wurde der Konzertplan angepasst. Einige Weihnachtsauftritte mussten verschoben oder abgesagt werden, um Rier genügend Zeit für die Genesung zu geben. Die Tour beginnt am Donnerstag in Grimma (Deutschland). Trotz der gesundheitlichen Umstände sei Norbert Rier aber guter Dinge. „Ich darf sagen, es geht mir den Umständen entsprechend wirklich gut“, ließ er aus dem Krankenhaus wissen.

Es bleibt zu hoffen, dass Norbert Rier sich schnell vollständig erholt und bald wieder mit den Kastelruther Spatzen auf der Bühne steht.