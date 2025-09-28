Kastelruther-Spatzen-Drama: Sänger Norbert Rier muss erneut am Herzen operiert werden

Norbert Rier, Frontmann der Kastelruther Spatzen, muss sich im Oktober einer weiteren Herzoperation unterziehen – und macht seinen Fans trotzdem Hoffnung

Norbert Rier (64), Sänger der Kastelruther Spatzen, steht erneut vor einem schweren Eingriff. Bereits vor acht Jahren wurde ihm eine Herzklappe eingesetzt, nun muss sie dringend ausgetauscht werden.

"Ich hatte Anfang Juli einen leichten Schlaganfall. Mir war plötzlich schwindelig und auf meinem linken Auge sah ich nur noch trübe. Zum Glück war ich rechtzeitig im Krankenhaus, sodass ich keine bleibenden Schäden davongetragen habe. Aber es wurde bei der Untersuchung festgestellt, dass eine meiner Herzklappen nicht mehr richtig arbeitet", erklärte Rier gegenüber "Bild"-Zeitung.

© Getty Images

Herz-OP in Innsbruck geplant

Mitte Oktober soll der Eingriff in einem Klinikum in Innsbruck stattfinden, gefolgt von einer langen Reha. Rier bekommt erneut eine biologische Klappe – von einem Schwein. Dazu meint er scherzhaft: "Ich hoffe, dass ich danach die Energie von einem kräftigen Wildschwein habe. Denn ich möchte nächstes Jahr wieder voll durchstarten." Spätestens im Februar will er mit den Kastelruther Spatzen wieder auftreten.

Konzerte verschoben, Sohn springt ein

Vor der Operation will Rier unbedingt noch beim traditionellen Spatzenfest in Kastelruth dabei sein. Für die Herbst-Tournee übernimmt sein Sohn Alexander einige Auftritte, andere Konzerte werden ins neue Jahr verschoben. "Es tut mir sehr leid, dass ich hier zeitweise ausfalle, aber ich weiß, dass meine Fans Verständnis dafür haben werden. Die Gesundheit geht nun mal bei jedem Menschen vor", sagt der Sänger.

Zusätzliche Belastung durch Leistenbruch

© APA

Zu allem Überfluss hat sich Rier auch noch einen Leistenbruch zugezogen, der ebenfalls operiert werden muss. "Ich muss mich etwas schonen und darf mich nicht aufregen. Aber das bekomme ich schon hin, ich kann meine Grenzen einschätzen. Meine Frau Isabella und meine Spatzen-Truppe passen zudem auf mich auf", so der Musiker.