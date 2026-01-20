Alles zu oe24VIP
Oberösterreich setzt auf Pflegepersonal aus Kolumbien
Fachkräftemangel

Oberösterreich setzt auf Pflegepersonal aus Kolumbien

20.01.26, 15:29
Rund 100 internationale Pflegekräfte reisen heuer in Oberösterreich ein. 

Um dem Personalmangel in oberösterreichischen Alten und Pflegeheimen entgegenzuwirken, rekrutiert das Land seit 2021 Pflegekräfte von den Philippinen. Heuer kommen erstmals auch Fachkräfte aus Kolumbien.

Begleitend wurde gemeinsam mit Alter OÖ und dem Integrationsfonds das Programm Sprachkompass Pflege entwickelt, das bereits rund 200 Anmeldungen verzeichnet. Voraussetzung für eine Tätigkeit als Fachkraft sind Deutschkenntnisse auf B2 Niveau sowie der sichere Umgang mit Fach und Alltagssprache. Bis zur Anerkennung als diplomierte Pflegekraft vergehen rund zwei Jahre. Einjährige Sprachkurse im Herkunftsland und eine berufsbegleitende Weiterbildung in Oberösterreich sind Teil des Modells. Insgesamt reisen heuer rund 100 internationale Pflegekräfte ein.

