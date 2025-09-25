Pilates-Fits à la Hollywood: So stylen die Celebs ihre Gym-Looks

Pilates ist längst mehr als nur ein Workout – es ist ein Fashion-Moment. Von Olivia Wildes Navy-Look bis zu Winnie Harlows Neon-Power: Hollywood zeigt uns, wie stylisch man auf die Matte geht. Hier kommen die coolsten Celebrity-Pilates-Fits zum Nachstylen.

Inzwischen macht gefühlt jede:r zweite Pilates – und klar, die Stars sind ganz vorne mit dabei. Wahrscheinlich waren es sogar sie, die den Hype erst richtig losgetreten haben. Denn: Pilates allein ist schön und gut, aber die Outfits? Die sind cute, bequem und absolut Instagram-tauglich. Also werfen wir mal einen Blick nach Hollywood, wo wir offenbar die besten Inspo-Looks direkt serviert bekommen.

Olivia Wilde: Navy-Love

Olivia Wilde scheint Pilates-Fits zu sammeln wie andere Briefmarken. Unser persönlicher Lieblingslook? Navy Blue Leggings plus Navy Blue Sweatshirt. Simpel, monochrom – und trotzdem so chic, dass man sich direkt auch auf die Matte schwingen möchte.

Hailey Bieber: Off-Shoulder Coolness

Hailey enttäuscht nie, auch nicht im Gym. Sie kombiniert ein Off-Shoulder-Shirt mit einem weißen Headband und weiße Socken in mintgrünen Schlapfen. Minimalistisch, sportlich und trotzdem 100 % Hailey – sie sieht einfach immer so aus, als würde sie gleich ein Shooting haben.

Jennifer Lopez: Grey All Over

J.Lo liebt es monochrom: Ihr Pilates-Fit besteht aus einem grauen cropped Sweatshirt plus passender grauer Cap. Ein Look, der beweist: Grau ist alles andere als langweilig, wenn man es so trägt wie Jenny from the Block.

Kendall Jenner: Fake Layered Look

Auf Instagram zeigt uns Kendall Jenner, wie man den Layered Look rockt – ohne wirklich zu layern. Ein cropped Top mit Shorts, die wirken, als wäre noch was drunter. Super minimalistisch, aber trotzdem Fashion-Statement pur.

Jessica Alba: Cozy Vibes

Jessica Alba geht auf gemütlich – und wir lieben es. Cap, oversized Sweatshirt, Leggings und Ugg Boots. Klingt nach „Netflix & Chill“, sieht aber erstaunlich ready fürs Pilates-Studio aus.

Taylor Swift: Statement mit Zebra-Twist

Taylor liebt es auffällig. Ihr Outfit: Olivgrünes Top, schwarze Leggings, dazu eine Fleecejacke im Zebra-Look (creme & olivgrün) und passende Sneaker. Ein Pilates-Fit, der schreit: „Ich bin hier, um zu trainieren – und gleichzeitig Looks zu servieren.“

Winnie Harlow: Neon Queen

Und dann Winnie Harlow – die bringt Farbe ins Spiel. Neongrüne Leggings im Schlangenlook, dazu ein passender Sport-BH und weiße Puma-Sneaker. Als Accessoire: einfach mal die Birkin Bag. Pilates trifft High Fashion – und wir sagen nur: Goals!

Pilates, aber make it fashion

Von monochromen Looks (Olivia & J.Lo) über cosy Chic (Jessica) bis hin zu knalligen Hinguckern (Winnie) – die Stars zeigen, dass Pilates-Fits längst mehr sind als Sportkleidung. Sie sind Fashion Statements, die uns auch abseits der Matte inspirieren.