Heidi Klum: So sexy zeigt sie sich zu ihrem 52er

Heidi Klum ist 52 – und beweist einmal mehr, dass Alter für sie nur eine Zahl ist. Pünktlich zu ihrem Geburtstag am 1. Juni überraschte das deutsche Topmodel mit einer neuen, freizügigen Werbekampagne für Calzedonia – sinnlich, selbstbewusst und wie immer ein echter Hingucker

In luxuriösem Ambiente – einer Villa in den Hollywood Hills – setzt Heidi Klum ihre Kurven perfekt in Szene. Die neue Kampagne des italienischen Wäschelabels zeigt sie im knalligen Lila, im verführerischen Leomuster und mit atemberaubender Aussicht auf Los Angeles. Ob auf dem Balkon oder am Pool: Heidi inszeniert sich als absolute Stil-Ikone. Ihr Signature-Look – lange, blonde Wellen, sommerliches Make-up mit Glow und nude Lippen – darf dabei natürlich nicht fehlen.

Das Kampagnenvideo, das auf dem offiziellen Instagram-Kanal von Calzedonia veröffentlicht wurde, ging innerhalb kürzester Zeit viral. Über 120.000 Klicks in zwei Stunden, dazu ein Kommentarfeuerwerk: „Sie scheint nicht zu altern“, „Schönste Heidi ever“ oder einfach nur Flammen-Emojis – die Fans sind begeistert von Heidis Ausstrahlung und Topform.

Auch ohne die Bilder auf ihrem eigenen Kanal zu posten, bleibt Heidi Klum Thema Nummer eins in den sozialen Medien. Mit ihrer jahrzehntelangen Karriere, ständig neuen Looks und dem Mut zur Freizügigkeit weiß die Unternehmerin genau, wie sie im Gespräch bleibt. Kritik, etwa rund um ihre Show „Germany’s Next Topmodel“, scheint sie dabei kaum zu berühren.

Mit dieser Kampagne beweist Heidi Klum erneut: Sie ist nicht nur ein Werbegesicht – sie ist eine Marke. Und diese Marke funktioniert mit 52 genauso gut wie mit 32. Wer sich gefragt hat, wie man seinen Geburtstag stilvoll feiert – Heidi Klum macht es vor.