Heiß! Für Triumph zeigt Michelle Hunziker, was sie hat
© Triumph / PR

Dessous-Kampagne

Heiß! Für Triumph zeigt Michelle Hunziker, was sie hat

23.09.25, 10:42
Sie ist 48, dreifache Mama, frischgebackene Oma – und sieht aus, als hätte sie die Zeit einfach zurückgedreht: Michelle Hunziker ist das neue Gesicht von Triumph und bringt mit der neuen Lingerie-Linie Comfort Glam Glamour, Sinnlichkeit und Coolness direkt ins Schlafzimmer.

Auf den neuen Kampagnenbildern zeigt sich die Schweizer TV-Beauty in Bestform: mal elegant in Blau, mal verführerisch in Schwarz – und immer mit ihrem unverwechselbaren Lächeln. Michelle Hunziker beweist, dass Sinnlichkeit keine Frage des Alters ist. Selbstbewusst, sexy und authentisch präsentiert sie nicht nur die neue Comfort Glam-Linie, sondern auch Kultklassiker wie Signature Sheer und Amourette. 

Heiß! Für Triumph zeigt Michelle Hunziker, was sie hat
© Triumph / PR
 

Das Besondere: Die Dessous begleiten Frauen vom stressigen Büroalltag bis zum romantischen Candle-Light-Dinner – und sind dabei nicht nur heiß, sondern auch bequem und vielseitig. 

Die ewige Traumfrau

Dass Triumph Michelle Hunziker für diese Kampagne auswählt, ist kein Zufall. Kaum eine Frau verkörpert so viele Facetten zugleich: liebevolle Mutter von drei Töchtern, stolze Großmutter, erfolgreiche Unternehmerin, internationale TV-Ikone – und immer noch eine absolute Verführerin. Genau diese Mischung macht Hunziker zum perfekten Gesicht für eine Marke, die Weiblichkeit, Komfort und Qualität in Szene setzt. 

Heiß! Für Triumph zeigt Michelle Hunziker, was sie hat
© Triumph / PR

Die Botschaft der neuen Kampagne ist klar: Selbstbewusstsein beginnt bei uns selbst – und mit Lingerie, die uns nicht nur gut aussehen, sondern auch gut fühlen lässt.

