Michelle Hunziker bestätigt: Sie ist frisch verliebt

Die schweizerisch-italienische Moderatorin Michelle Hunziker ist verliebt.

Das bestätigte sie in einem Videointerview mit "Bunte.de" und ergänzt: "Ich bin glücklich, ich bin richtig glücklich." Bei dem neuen Partner soll es sich um den 57-jährigen italienischen Finanzmanager Nino Tronchetti Provera handeln – oe24 berichtete bereits. Hunziker will die Beziehung aber nicht zu öffentlich führen: "Mittlerweile beschütze ich mein Privatleben ein bisschen, obwohl man die Fotos sieht."

"Und auf den Fotos kann man ja sehen, dass wir frisch verliebt und glücklich sind", sagte Hunziker. "Aber ich versuche, das Ganze ein bisschen privat zu halten, damit man es beschützen kann."

Nino Tronchetti Provera © Getty Images

Hunziker moderiert am Freitag eine Sat.1-Show

Hunziker ist es gewohnt, dass Paparazzi ihr folgen. "Ich habe immer jemanden hinter mir." Ihr Partner müsse mit der öffentlichen Aufmerksamkeit leben lernen: "Dann sagst du, Schatz, wenn du mit mir zusammen sein möchtest, dann ist das das Paket", wird Hunziker von "Bunte.de" zitiert. Michelle Hunziker wird am Freitag und Samstag gemeinsam mit Jörg Pilawa "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde" um 20.15 Uhr auf Sat.1 moderieren.