Schwanger? Michelle Hunziker bricht ihr Schweigen

Michelle Hunziker (48) kennt das Leben im Rampenlicht wie kaum eine andere – und die Schattenseiten gleich dazu

Seit Jahrzehnten zählt die gebürtige Schweizerin zu den bekanntesten TV-Gesichtern Europas, lebt in Italien und steht dort praktisch täglich im Visier der Paparazzi. „Ich kenne das ja eigentlich nicht anders“, sagt sie im Interview mit "Hörzu". Die Fotografen in Italien würden respektvoll mit ihr umgehen, „weil ich auch ihnen mit Respekt begegne. Schließlich ist das ihr Job, und sie ernähren damit ihre Familien.“

Unangenehm werde es allerdings, wenn es um sensible Themen wie Schwangerschaftsgerüchte geht. „Wie oft ich in meinem Leben laut Presse schon schwanger war, ist nicht mehr zählbar“, scherzt Hunziker, die erst kürzlich private Urlaubsfotos mit ihrer ältesten Tochter Aurora (28) geteilt hat. Neben Aurora, die aus der Beziehung mit Sänger Eros Ramazzotti (61) stammt, hat Hunziker noch zwei Töchter – Sole (11) und Celeste (10) – aus ihrer früheren Ehe mit Unternehmer Tomaso Trussardi (42).

Frisch verliebt

Auch privat gibt es Neues: Seit einigen Monaten ist die Moderatorin mit Nino Tronchetti Provera (58), Erbe des Pirelli-Imperiums, liiert. Ende Juni zeigten Paparazzi das Paar turtelnd in der Öffentlichkeit, wenig später nahm Hunziker ihren Partner mit zu Familienferien nach Mykonos. Auf Instagram teilte sie selbst verliebte Schnappschüsse und schrieb: „Mit den Menschen zusammen zu sein, die man liebt, zu sehen, wie sie sich wohlfühlen und Spaß haben: Das gibt mir mehr Energie als alles andere auf der Welt.“

Derzeit genießt Hunziker den Sommer auf Capri – und bleibt damit, ob freiwillig oder nicht, weiter im Blickfeld der Kameras.