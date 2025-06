Nach Liebesgerüchten: Michelle Hunziker zeigt ihren neuen Freund

Die Moderatorin scheint nach vielen geküssten Fröschen endlich ihren Prinzen gefunden zu haben. Er ist in Italien kein Unbekannter.

Ein Abendspaziergang in der belebten Innenstadt von Mailand – und mittendrin ein Promi-Pärchen, das die Blicke auf sich zieht: Michelle Hunziker (48) scheint wieder frisch verliebt zu sein. Eng umschlungen, verliebte Blicke, zärtliche Küsse – die Moderatorin zeigt sich in aller Öffentlichkeit mit einem neuen Mann an ihrer Seite: Nino Tronchetti Provera (57).

Die Bilder, die dieser Tage entstanden sind, lassen kaum Raum für Zweifel. Hunziker und der Unternehmer wirkten innig, vertraut, geradezu schwerelos in ihrer eigenen Welt, obwohl um sie herum das Mailänder Stadtleben pulsiert. Die Szene spielte sich am frühen Abend in einer Einkaufsstraße ab – mit genug Passanten, um erkannt zu werden. Genau das scheint gewollt zu sein.

Nino Tronchetti Provera © Getty Images

Ein Mann mit Format – und Vermögen

Der neue Mann an Michelle Hunzikers Seite ist kein Unbekannter in Italien. Nino Tronchetti Provera ist ein renommierter Finanzexperte, Chef eines Milliarden-schweren Investmentunternehmens namens „Ambienta“, das sich auf ökologische Nachhaltigkeit spezialisiert hat. Der charismatische Manager stammt aus einer der angesehensten und wohlhabendsten Familien des Landes. Diskretion gehört dort zum guten Ton. Doch spätestens jetzt ist klar: Diese Liebe soll nicht länger verborgen bleiben.

Provera, Vater von drei Kindern und geschieden, wurde bereits im Februar an der Seite von Hunziker gesehen. Damals hatten Paparazzi das Duo beim gemeinsamen Abendessen in Mailand fotografiert – eine Szene, die durchaus geschäftlich hätte interpretiert werden können. Michelle Hunziker betreibt mit „Goovy“ ein eigenes Unternehmen mit Fokus auf Nachhaltigkeit – ein thematischer Anknüpfungspunkt. Doch heute, vier Monate später, ist offenkundig: Die Beziehung hat längst eine persönliche Ebene erreicht.





Frischer Start in Mailand

Die Schweizer Moderatorin mit italienischen Wurzeln scheint auch privat neu durchzustarten. Medienberichten zufolge ist sie derzeit auf Wohnungssuche in Mailand. Möglicherweise möchte sie das Kapitel mit ihrem Ex-Mann Tomaso Trussardi endgültig abschließen – und gleichzeitig der Aufmerksamkeit entgehen, die ihr ehemaliges Zuhause inzwischen auf sich zieht.