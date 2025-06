Neue Liebe für Michelle Hunziker? "Für die Öffentlichkeit bin ich noch Single"

Die Moderatorin wird oft auf Schritt und Tritt verfolgt. Jetzt verrät sie, wie sie die Paparazzi austrickst, damit nicht jedes erste Treffen auf einem Magazin-Cover landet.

Seit Jahren gehört Michelle Hunziker (48) zu den meistfotografierten Frauen Italiens – eine Auszeichnung, über die sich wohl nur bedingt freuen lässt. Denn wer so prominent ist wie die gebürtige Schweizerin, lebt sein Privatleben selten wirklich privat. Doch die Entertainerin hat dazugelernt – und verriet jetzt, wie sie es schafft, frisch Verliebtes vor den Augen der Klatschpresse zu verbergen.

In der RTL-Morgensendung Punkt 8 plauderte Hunziker am Montag ungewohnt offen über ihr Liebesleben – oder besser gesagt: über ihre Anti-Paparazzi-Strategie. „Früher dachte ich, das gehört einfach dazu. Doch dann wurde es immer schwieriger – Männer hatten regelrecht Angst vor der Öffentlichkeit“, so die TV-Moderatorin, die seit den 90ern in Mailand lebt. Um potenzielle Partner nicht gleich zu verschrecken, habe sie ein System entwickelt, das an Spionagefilme erinnert.

Garagen, Airbnbs und keine Schlagzeilen

„Die ersten drei Monate nach dem Kennenlernen gibt’s garantiert kein Foto“, sagt sie mit einem Lächeln. Treffen würden nur noch an „diskreten Orten“ stattfinden: in Tiefgaragen, in privaten Apartments, gebucht über Airbnb. „Es gibt wirklich gute“, ergänzt sie lachend. Ihre Taktik scheint zu wirken – seit ihrer Trennung von Modeunternehmer Tomaso Trussardi (42) im Jahr 2022 ist kein offizieller neuer Partner an ihrer Seite gesichtet worden.

Zwar gab’s in der Zwischenzeit Gerüchte – mal um einen charmanten Arzt (genannt „Dr. Love“), dann um einen Osteopathen und zuletzt um einen Schauspieler – doch beweisen konnte bislang niemand etwas.

„Für die Öffentlichkeit bin ich noch Single“

Auf die direkte Frage von Moderatorin Annika Lau (46), ob sie derzeit vergeben sei, antwortete Hunziker mit einem schelmischen Grinsen: „Ja, immer noch Single … aber ich weiß nicht, wie lange noch. Für die Öffentlichkeit bin ich jedenfalls noch solo.“ Was durchaus danach klingt, als würde aktuell jemand in einer Garage auf sie warten.

Auch die Paparazzi hätten bereits Wind von ihrer Taktik bekommen, wie sie schmunzelnd erzählt: „Die sagen jetzt: ‚Michelle, du bist echt besser geworden!‘“ Ihre Dates bleiben unentdeckt – sehr zum Frust der Klatschpresse, die auf das erste Beweisfoto mit einem neuen Mann an ihrer Seite nur wartet.

ESC, Kosmetik und eine klare Grenze beim Fanservice

Beruflich läuft’s derweil rund: Hunziker stand erst im Mai als Moderatorin beim ESC-Finale auf der Bühne – gemeinsam mit Sandra Studer (56) und Hazel Brugger (31), vor einem Millionenpublikum. Daneben tourt sie mit ihrer Kosmetiklinie Goove durch Europa.

Im Rahmen dieser Promotion wurde sie kürzlich gefragt, ob sie sich vorstellen könne, ihre Unterwäsche im TikTok-Shop zu verkaufen. Ihre Antwort fiel typisch Hunziker aus: „Nein danke. Nein, nein – um Himmels willen“, lachte sie charmant.