ESC-Aufreger: Hunziker-Song wurde nicht gezeigt

Moderatorinnen trällerten in Basel, aber da TV-Publikum durfte es nicht hören.

26 Künstler:innen treten beim Eurovision Song Contest in Basel an. Doch nicht nur ihnen gehört die Bühne. Michelle Hunziker, Sandra Studer und Hazel Brugger führen durch den Abend - und zwei der Moderatorinnen sorgten für ein weiteres Highlight auf der Bühne - sie stimmten auch zwei Lieder an.

LIVE: Der 69. Eurovision Song Contest im oe24-Ticker!

Singende Moderatorinnen

Sandra Studer wählte den Titel "Canzone per te", Michelle Hunziker sang "Nel blu dipinto di blu". Und fast niemand hat es gesehen! Nur das Live-Publikum in der St. Jakobshalle kam in diesen Genuss, die Zuseher in ganz Europa und Australien wurden währenddessen in die Werbepause geschickt und verpassten den "Pausenfüller".

Schade, das hätten viele gerne gesehen. Hoffen wir, dass der Clip zumindest nachträglich online noch veröffentlicht wird.