69. Song Contest: Finale der Megashow ist gestartet

Österreichs Kandidat JJ zählt heuer zu den Topfavoriten und geht mit Startnummer 9 ins Rennen.

Punkt 21 Uhr ist in der Basler St. Jakobshalle das große Finale des 69. Eurovision Song Contests gestartet - und Österreichs ESC-Fans zittern. Schließlich zählt der heimische Kandidat JJ mit seiner Popera-Nummer "Wasted Love" zu den absoluten Topfavoriten des Bewerbs. Der 24-jährige Counter geht mit Startnummer 9 ins Rennen des 26-köpfigen Feldes. Zu den schärfsten Konkurrenten des österreichischen Beitrags zählen heuer die Finnin Erika Vikman und die schwedische Truppe KAJ.

Am Anfang war der Actionfilm

Vor dem eigentlichen Präsentationsreigen der heurigen Songs stand jedoch ein Actionfilm, wurde doch in einem Einspielerprolog die in den Schweizer Bergen verschollene ESC-Trophäe mittels Mountainbikern und Kajaksportlern gesichert und in die Halle gebracht. Und natürlich stand vor dem Beginn des Bewerbs der traditionelle Einzug der Kandidaten mit Landesflagge und unter lautem Jubel der rund 6.500 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Grandioses Moderationstrio

Nicht zuletzt hatte das Moderationstrio des Baseler ESC seinen großen Einsatz. Neben Showlady Michelle Hunziker und Moderatorin Sandra Studer führt als Dritte im Bunde Kabarettistin Hazel Brugger durch den Abend. Und gemeinsam gestaltet man eine der gelungensten, amüsantesten ESC-Präsentationen der vergangenen Jahre. Überhaupt findet mit dem großen Finale ein Eurovision Song Contest seinen Abschluss, der die Scharte wieder ausmerzt, die das Skandalevent von Malmö dem Geist des Bewerbs im Vorjahr geschlagen hatte.

© Getty Images ×

Damals hatten Großdemonstrationen in der Stadt und wilde Proteste in der Halle gegen die Teilnahme Israels sowie der Ausschluss der Niederlande wegen eines Fehlverhaltens des Sängers Joost Klein arg am Selbstverständnis des ESC gekratzt. Basel präsentierte sich hingegen ungeachtet einer kleinen pro-palästinensischen Demonstration parallel zum Finale als bestens organisiertes, stimmungsvolles Event, in der eine brechend gefüllte Stadt den Geist des gemeinsamen Feierns pflegte.

Entscheidung nicht vor 0.30 UhrBis nun feststeht, ob JJ, KAJ oder ein anderer Teilnehmer mit kurzem oder langem Namen den größten Musikbewerb gewonnen hat, brauchen ESC-Fans nun etwas Sitzfleisch. Vor 0.30 Uhr wird nicht mit einem Ergebnis gerechnet. Schließlich werden heuer nicht nur die Stimmen des Publikums, sondern auch jene der internationalen Fachjurys verkündet, wobei beide Voten 50:50 gewertet werden.