Jetzt wird es ernst! Wird unser JJ den Song Contest nach Wien holen?

Heute singen 26 Länder live ab 21.00 Uhr um den Sieg. Wir berichten LIVE für Sie in unserem Ticker! Die Punkte werden in allen Ländern zu 50 Prozent von einer Jury und zu 50 Prozent vom Publikum mittels Televoting vergeben.

© Getty Images ×

So voten Sie mit

Die Zuseherinnen und Zuseher in Österreich können ihre Stimme unter 0901 050 25 und der angehängten zweistelligen Startnummer (50 Cent pro Anruf oder SMS) abgeben. Für Österreichs Künstler JJ kann nicht gevotet werden. „Twelve points go to ...“ heißt es dann bei der finalen Punktevergabe des Eurovision Song Contests 2025 am Samstag, dem 17. Mai, wenn Ö3-Moderator Philipp Hansa – heuer bereits zum sechsten Mal – die Punkte der österreichischen Jury live aus Wien verkündet.

Die Startreihenfolge

1. Norwegen: Kyle Alessandro, „Lighter“

2. Luxemburg: Laura Thorn, „La Poupée Monte Le Son“

3. Estland: Tommy Cash, „Espresso Macchiato“

4. Israel: Yuval Raphael, „New Day Will Rise“

5. Litauen: Katarsis, „Tavo Akys“

6. Spanien: Melody, „ESA DIVA“

7. Ukraine: Ziferblat, „Bird of Pray“

8. Großbritannien: Remember Monday, „What The Hell Just Happened?“

9. Österreich: JJ, „Wasted Love“'

10. Island: VÆB, „RÓA“

11. Lettland: Tautumeitas, „Bur Man Laimi“

12. Niederlande: Claude, „C’est La Vie“

13. Finnland: Erika Vikman, „ICH KOMME“

14. Italien: Lucio Corsi, „Volevo Essere Un Duro“

15. Polen: Justyna Steczkowska, „GAJA“

16. Deutschland: Abor & Tynna, „Baller“

17. Griechenland: Klavdia, „Asteromáta“

18. Armenien: PARG, „SURVIVOR“

19. Schweiz: Zoë Më, „Voyage“

20. Malta: Miriana Conte, „SERVING“

21. Portugal: NAPA, „Deslocado“

22. Dänemark: Sissal, „Hallucination“

23. Schweden: KAJ, „Bara Bada Bastu“

24. Frankreich: Louane, „maman“

25. San Marino: Gabry Ponte, „Tutta L’Italia“

26. Albanien: Shkodra Elektronike, „Zjerm“