Ständig im ESC-Bild: Was ist Moroccan Oil?

TV-Zuseher rätseln: Was hat es mit dem Logo auf sich, das man dauernd sieht?

Die größte Frage der Song-Contest-Nacht ist natürlich: Wer gewinnt? Holt JJ den Sieg elf Jahre nach Conchita Wursts Triumph mit der Hymne "Rise Like a Phoenix" wieder nach Österreich? Natürlich fragen sich auch viele, welche Hoppalas und Skandale der ESC in Basel bringt.

TV-Rätsel

Vor den TV-Geräten ist aber noch eine Frage aufgetaucht: Was ist Moroccan Oil? Das Logo taucht ständig unübersehbar auf dem Bildschirm auf und lässt viele rätseln. Die Antwort ist wenig überraschend: Es handelt sich um den Hauptsponsor des europaweiten Gesangswettbewerbs - und das bereits zum fünften Mal in Folge. Darauf ist die Brand, die 2008 in Montreal aus der Taufe gehoben wurde, mächtig stolz.

Beautygigant als Hauptsponsor

Für alle, die Moroccan Oil noch nicht kennen: Die Kosmetikfirma stellt Haarpflegeprodukte her, deren namensgebende Zutat das hochwirksame Arganöl ist. Dieses Öl wird aus den Samenplättchen der Früchte des Arganbaums gewonnen, der im Südwesten Marokkos wächst. In Marokko wird es nicht nur zur Haut- und Schönheitspflege genutzt, sondern ist auch ein beliebtes Speiseöl, das sehr gesund ist.

Gegründet wurde Moroccan Oil 2008 von Carmen Tal, einer Kanadierin mit chilenischen Wurzeln, und ihrem damaligen Ehemann Ofer Tal, der aus Israel stammt. Carmen lernte das Arganöl in einem Schönheitssalon in Tel Aviv kennen und war von der Wirkung begeistert. Daraus entstand ein Imperium, das seinen Sitz mittlerweile in New York hat.